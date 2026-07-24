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विवादों में JPSC! बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को पदमुक्त करके ACB से जांच कराने की मांग की

बाबूलाल मरांडी ने JPSC सदस्य जमाल अहमद की संपत्ति की जांच ACB से कराने की मांग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा. रिपोर्ट: भुवन किशोर झा

BJP leader Babulal Marandi
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 2:30 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 3:35 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग इन दिनों विवादों में है. 14वीं JPSC सिविल सेवा पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. छात्रों के साथ-साथ अब राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने हैं. इन सबके बीच बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करके उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच ACB से कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

जमाल अहमद पर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने का आरोप

सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि 'मुझे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी हासिल हुई है कि JPSC के वर्तमान सदस्य जमाल अहमद ने विगत कुछ सालों में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है'.

रांची और हजारीबाग में उनके पास बेनामी संपत्ति!

पत्र के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में रांची में उनके पास 3000 से 4000 वर्गफुट का एक आलीशान फ्लैट मौजूद है और ऐसी जानकारी है कि वे शहर में एक अन्य बड़े फ्लैट की भी तलाश कर रहे हैं. इसके अलावा हजारीबाग जिले में भी उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बेनामी और अचल संपत्तियां अर्जित किए जाने की पुख्ता चर्चाएं हैं. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस शख्स के हाथों में राज्य के युवाओं का भविष्य है, उसका अपना अतीत गहरे विवादों में है.

जांच के दायरे में जमाल अहमद की नियुक्ति: बाबूलाल मरांडी

यह एक सर्व विदित नियम और सामान्य नैतिकता है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया खुद ही जांच एजेंसियों के दायरे में हो, तो उसे JPSC जैसी सर्वाेच्च और पवित्र संवैधानिक संस्था का सदस्य किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता. बावजूद इसके आपकी सरकार ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में आकर नियमों को ताक पर रखते हुए जमाल अहमद को JPSC का सदस्य नियुक्त किया है.

'भ्रष्टाचार' में लिप्त शख्स को बनाया गया JPSC का सदस्य: बीजेपी

बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक 'घोटालेबाज' की सिफारिश पर दूसरे 'घोटालेबाज' को संवैधानिक पद सौंप देना, क्या यही आपके कामकाज का तौर-तरीका है? जब ऐसे 'दागी' और 'भ्रष्टाचार' के आरोपों से घिरे शख्स को JPSC का सदस्य बनाया जाएगा तो राज्य के लाखों मेधावी युवाओं का इस संस्था पर कैसे भरोसा रहेगा?

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़

ऐसी स्थिति में आयोग की नियुक्तियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अभ्यर्थियों का विश्वास किसी भी कीमत पर कायम नहीं रह सकता है. यह राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है. आखिर में मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह और मांग है कि जमाल अहमद द्वारा अर्जित सभी चल अचल संपत्ति, बैंक अकाउंट, विभिन्न निवेशों और आय के ज्ञात-अज्ञात स्रोतों की अविलंब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से गहन जांच कराई जाए, साथ ही जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए और JPSC जैसी संस्था की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्हें तुरंत पदमुक्त किया जाए.

बता दें कि जमाल अहमद, पूर्व में एक प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे, जिसके बाद 2008 में उनकी नियुक्ति लेक्चरर के पद पर हुई थी. यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उस नियुक्ति प्रक्रिया में हुई भारी धांधली को लेकर वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से जांच की जा रही है.

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Last Updated : July 24, 2026 at 3:35 PM IST

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