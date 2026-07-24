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विवादों में JPSC! बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी सदस्य जमाल अहमद को पदमुक्त करके ACB से जांच कराने की मांग की

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग इन दिनों विवादों में है. 14वीं JPSC सिविल सेवा पीटी परीक्षा में गड़बड़ी के बाद उपजा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. छात्रों के साथ-साथ अब राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने हैं. इन सबके बीच बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करके उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच ACB से कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

जमाल अहमद पर अकूत धन संपत्ति अर्जित करने का आरोप

सीएम हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि 'मुझे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रों से यह जानकारी हासिल हुई है कि JPSC के वर्तमान सदस्य जमाल अहमद ने विगत कुछ सालों में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है'.

रांची और हजारीबाग में उनके पास बेनामी संपत्ति!

पत्र के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्तमान में रांची में उनके पास 3000 से 4000 वर्गफुट का एक आलीशान फ्लैट मौजूद है और ऐसी जानकारी है कि वे शहर में एक अन्य बड़े फ्लैट की भी तलाश कर रहे हैं. इसके अलावा हजारीबाग जिले में भी उनके द्वारा बड़े पैमाने पर बेनामी और अचल संपत्तियां अर्जित किए जाने की पुख्ता चर्चाएं हैं. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस शख्स के हाथों में राज्य के युवाओं का भविष्य है, उसका अपना अतीत गहरे विवादों में है.

जांच के दायरे में जमाल अहमद की नियुक्ति: बाबूलाल मरांडी

यह एक सर्व विदित नियम और सामान्य नैतिकता है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया खुद ही जांच एजेंसियों के दायरे में हो, तो उसे JPSC जैसी सर्वाेच्च और पवित्र संवैधानिक संस्था का सदस्य किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता. बावजूद इसके आपकी सरकार ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में आकर नियमों को ताक पर रखते हुए जमाल अहमद को JPSC का सदस्य नियुक्त किया है.