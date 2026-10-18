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बाबूलाल मरांडी ने की बसंत सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना, झामुमो की ओर से नहीं दी जा रही कोई जानकारी

विधायक बसंत सोरेन ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एकाउंट X पर पोस्ट किया. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और दुमका विधायक पूर्व मंत्री बसंत सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. हालांकि सोरेन परिवार या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पदाधिकारी द्वारा बसंत सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है.



क्या लिखा है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि 'दुमका के माननीय विधायक श्री बसंत सोरेन जी के अस्वस्थ होने की सूचना प्राप्त हुई. मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे उन्हें शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ करें और उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करें. वे जल्द स्वस्थ होकर पुनः जनसेवा के कार्यों में सक्रिय हों, यही मंगलकामना है.