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लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान को लेकर दुमका रवाना हुए बाबूलाल मरांडी, सारठ में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात

दरअसल, बाबूलाल मरांडी सारठ प्रखंड के बामनगामा गांव स्थित दुबे बाबा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की और राज्य एवं राज्यवासियों के बेहतर भविष्य की कामना की. पूजा के बाद उन्होंने स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समय बिताया और उनके माध्यम से सारठ प्रखंड की समस्याओं एवं क्षेत्र में आ रही परेशानियों की जानकारी ली. इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता रणधीर सिंह ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत एवं अभिनंदन किया.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूद अवैध मतदाताओं को एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के माध्यम से हटाने की दिशा में काम किया जा रहा है.

राहुल गांधी ने लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कियाः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने विपक्षी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बीते 1 नवंबर को दिल्ली में आयोजित 'वोट बचाओ' रैली के जरिए राहुल गांधी और उनके सहयोगी कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के वोट बचाने की आवाज उठा रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को इस बात की चिंता है कि बांग्लादेशी मतदाताओं के नाम हटने से उनके राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे. इसी कारण दिल्ली में भीड़ जुटाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की इसी राजनीति से आम लोगों को अवगत कराने के लिए भाजपा ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की शुरुआत की है.

केंद्र की सत्ता में कांग्रेस की वापसी मुश्किलः बाबूलाल मरांडी

गुरुवार को दुमका से पदयात्रा के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस किस तरह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को अब यह समझ में आ चुका है कि केंद्र की सत्ता में उसकी वापसी मुश्किल है और आने वाले समय में झारखंड से भी उसका राजनीतिक आधार समाप्त होने वाला है.