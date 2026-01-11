ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का किया स्वागत, सांगठनिक कार्यों को धरातल पर उतारने का दिया संदेश

बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के नेता ( Etv bharat )