सीएम हेमंत सोरेन के बिना सुरक्षा के सचिवालय जाने पर बाबूलाल मरांडी का तंज, बोले- वाहवाही लूटने का यह 'पीआर स्टंट' है
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बिना सुरक्षा के सचिवालय जाने पर तंज कसा है.
Published : April 30, 2026 at 7:16 AM IST
रांची: 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिना बिना सुरक्षा इंतजाम के सचिवालय पहुंचे थे. इस वजह से सीएम हेमंत सोरेन सुर्खियों में बने हुए हैं लेकिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बिना सुरक्षा के सचिवालय जाने और उसकी तस्वीरों का जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करने पर तंज कसा है.
मौकों को भुनाना भी एक कला: बाबूलाल
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "वाहवाही लूटने का यह 'पीआर स्टंट' वाकई शानदार है. राजनीति में ऐसे मौकों को भुनाना भी एक कला है लेकिन साहब, चर्चा तो उन गुमनाम दौरों की भी जोरों पर है, जो रात के सन्नाटे में होते हैं".
सीएम के रात्रिकालीन दौरों पर बोले बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि सुना है कि जमीन-जायदाद के शौकीन मुख्यमंत्री जी अपने एक चहेते पुलिस अफसर के साथ अक्सर अंधेरे में 'मनपसंद जमीनों' का मुआयना करने निकल पड़ते हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए कहा कि अगर इन रात्रिकालीन दौरों का भी सचिवालय वाली घटना की तरह ही प्रचार-प्रसार होता, तो कितना अच्छा होता.
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी का कल बिना सुरक्षा तामझाम के सचिवालय जाना और उसकी तस्वीरों का ज़ोर-शोर से प्रचार...वाहवाही लूटने का यह 'पीआर स्टंट' वाकई शानदार है! राजनीति में ऐसे मौकों को भुनाना भी एक कला है।
लेकिन साहब, चर्चा तो उन " गुमनाम दौरों" की भी ज़ोरों पर है, जो रात के…<="" p>— babulal marandi (@yourbabulal) April 29, 2026
रात के अंधेरे वाले 'निजी मिशन': बीजेपी
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए लिखा कि इससे जमीन दलालों और भ्रष्ट अफसरों को भी प्रोत्साहन मिलता है और वे खुद बढ़-चढ़कर आपको 'कौड़ियों के भाव' वाली नई-नई जमीनों की जानकारी परोसते है. आखिर जनता को भी तो पता चले कि पारदर्शिता सिर्फ दिन के उजाले और कैमरों के सामने ही नहीं, बल्कि रात के अंधेरे वाले 'निजी मिशन' में भी कायम है.
हताश और निराश हो चुके हैं बाबूलाल: झामुमो
बाबूलाल मरांडी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से बाबूलाल मरांडी घबरा गए हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि जनता द्वारा नकार दिए गए बाबूलाल मरांडी अब उनके केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सोशल मीडिया पर अनर्गल प्रलाप करके खुद को राजनीतिक सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं लेकिन जनता अब यह जान चुकी है कि बाबूलाल मरांडी सिर्फ हल्की राजनीति करने वाले नेता बनकर रह गए हैं.
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