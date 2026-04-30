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सीएम हेमंत सोरेन के बिना सुरक्षा के सचिवालय जाने पर बाबूलाल मरांडी का तंज, बोले- वाहवाही लूटने का यह 'पीआर स्टंट' है

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv bharat )