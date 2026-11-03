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गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- पीएम बन नहीं सकते तो आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे मॉक पार्लियामेंट

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह:सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. बाबूलाल ने राहुल को मानसिक तौर पर बीमार बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को अच्छे चिकित्सक से दिखाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए जिंदगी में इस देश का प्रधानमंत्री बन पाना संभव नहीं है. ऐसे में खुद की संतुष्टि के लिए वे मॉकड्रिल कर रहे हैं. इसी वजह से वे मॉक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं.