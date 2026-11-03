गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा- पीएम बन नहीं सकते तो आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे मॉक पार्लियामेंट
गिरिडीह में बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों को नसीहत दी है.
Published : November 3, 2026 at 2:41 PM IST
गिरिडीह:सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. बाबूलाल ने राहुल को मानसिक तौर पर बीमार बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता को अच्छे चिकित्सक से दिखाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए जिंदगी में इस देश का प्रधानमंत्री बन पाना संभव नहीं है. ऐसे में खुद की संतुष्टि के लिए वे मॉकड्रिल कर रहे हैं. इसी वजह से वे मॉक पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनकर अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के मुताबिक, राहुल गांधी की राजनीतिक गतिविधियां कांग्रेस के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं. उन्होंने कहा कि राहुल तो कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे ही इंडिया गठबंधन में जो अन्य पार्टियां हैं उनकी भी लुटिया डुबो देंगे. उक्त बातें बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में कहीं.
सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार
गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव में जेएलकेएम के द्वारा चुनाव लड़ने की तैयारी के सवाल पर झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार हैं. गौरतलब हो कि इन दिनों राहुल गांधी पर भाजपा लगातार जुबानी हमला बोल रही है. सोमवार को गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी कांग्रेस और राहुला गांधी पर निशाना साधा था.
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