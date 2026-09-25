बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी को अच्छे अस्पताल में इलाज की दी नसीहत, SIR को बताया देशहित का कार्यक्रम
बाबूलाल मरांडी ने एसआईआर को देशहित में बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 4:38 PM IST
रांची: पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को बेबुनियाद करार दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि एसआईआर किसी पार्टी या राज्य के लिए नहीं, बल्कि देश हित में चल रहा कार्यक्रम है.
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि एसआईआर मतदाता सूची को दुरुस्त करने की पहल है. इसमें जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं या जिनका नाम कई जगह मतदाता सूची में दर्ज है, उन सबको ठीक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसमें संभव है कि हमारे समर्थकों के भी नाम कट जाएं. अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर सवालों को लेकर कांग्रेस-झामुमो को नसीहत
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्हें ज्ञानेश कुमार पर नहीं बल्कि अपने नेता पर चिंता करनी चाहिए.
बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा कि 2014 से पहले देश में किसकी सरकार थी? उस समय इंडिया गठबंधन की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे. निश्चित रूप से उस समय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कांग्रेस सरकार ने ही नियुक्त किया होगा. 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं जबकि भाजपा को 282 सीटें मिलीं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी. 2019 में कांग्रेस को 52 या 55 सीटें मिलीं जबकि भाजपा को 303 सीटें मिलीं. 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के चक्कर में पड़ी हुई है, जो छूट नहीं रहा.
राहुल गांधी का इलाज जरूरी वरना डूबेगा पूरा गठबंधन: बाबूलाल मरांडी
पूर्व सीएम ने कहा कि देश या दुनिया में जहां कहीं भी अच्छा इलाज होता है, वहां राहुल गांधी का इलाज कराना चाहिए. नहीं तो कांग्रेस के साथ-साथ पूरा इंडिया गठबंधन का 2029 चुनाव में डूबना तय है. उन्होंने दोहराया कि राहुल गांधी को इलाज करवाने की जरूरत है, नहीं तो वे कांग्रेस के साथ-साथ अपने सहयोगियों को भी डूबा देंगे.
आदिवासी विरोधी है हेमंत सरकार: बाबूलाल मरांडी
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कई बातें सुनते-सुनते लोग यह मानने लगे हैं कि हेमंत सरकार आदिवासी हितैषी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वर्तमान हेमंत सरकार आदिवासी हितों के विरुद्ध है. उन्होंने बताया कि आदिवासी हॉस्टल की स्थिति बदतर है और जनजातीय समुदाय के बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है.
वोट चोरी का पोल खुलने से बौखला गए हैं भाजपा नेता: राकेश सिन्हा
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की चोरी की पोल खुल जाने पर बिलबिलाहट में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.
सिन्हा ने कहा कि देश की जनता समझ गई है कि यह जनतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार नहीं बल्कि वोट चोरी से चुनी गई सरकार है. उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर चुका है और जिसने भाजपा के नफरत को मोहब्बत में बदला है, उनके बारे में बाबूलाल मरांडी का बयान बताता है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.
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