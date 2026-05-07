बाबूलाल मरांडी ने प्रिंस खान का वीडियो जारी कर पुलिस तंत्र पर उठाए गंभीर सवाल, सीएम से जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने प्रिंस खान का वीडियो जारी किया है और प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर सवाल उठाया है.
Published : May 7, 2026 at 9:00 PM IST
धनबाद/रांची: गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी सेफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासों को लेकर अब सियासत गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रिंस खान का एक वीडियो जारी कर राज्य सरकार और धनबाद के एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.
बाबूलाल ने प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर उठाए सवाल
झारखंड की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए धनबाद के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए. यह मामला भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के करीबी सेफी उर्फ मेजर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद सामने आए कथित खुलासों से जुड़ा हुआ है.
बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में यह बेहद चिंताजनक स्थिति है, जहां कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां खुद सवालों के घेरे में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि वायरल वीडियो में धनबाद के SSP पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. जिनमें गरीबों की जमीन कब्जा करने, माइनिंग माफियाओं से सांठगांठ और सत्ता के प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव बनाने जैसी बातें शामिल हैं.
झारखंड के लोकतांत्रिक इतिहास में आज एक बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आई है, जहाँ कानून की रक्षा करने वाली व्यवस्था स्वयं गंभीर सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। धनबाद क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी द्वारा कथित रूप से विदेश से जारी वीडियो ने प्रशासनिक तंत्र और… pic.twitter.com/KSr1WCkkF3— Babulal Marandi (@yourBabulal) May 7, 2026
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिन अधिकारियों पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही हैं.
मुख्यमंत्री से उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले में उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को तत्काल हटाने, माइनिंग माफिया और भूमि कब्जा से जुड़े मामलों की न्यायिक निगरानी में जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है.
उन्होंने यह भी कहा कि समाज में भय और अराजकता का माहौल न बने, इसलिए वीडियो का केवल संपादित हिस्सा सार्वजनिक किया गया है और पूरा वीडियो मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराया जाएगा. अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और निगाहें राज्य सरकार की अगली कार्रवाई पर टिक गई हैं.
कांग्रेस ने बाबूलाल के पोस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया
इधर, बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा एक कुख्यात अपराधी का वीडियो साझा करने और पुलिस प्रशासन पर हमला बोलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि भाजपा अब अपराधियों के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आ रही है. लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि एक अपराधी जो विदेश में बैठकर झारखंड की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है, उसका वीडियो राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रचारित करना बेहद आपत्तिजनक है. इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है.
भाजपा पर वर्दी का अपमान करने का आरोप
उन्होंने कहा कि धनबाद पुलिस और वहां के वरीय अधिकारी संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं. जब पुलिस अपराधियों पर नकेल कसती है, तो बौखलाहट में अपराधी इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं. भाजपा इन आरोपों को ढाल बनाकर वर्दी का अपमान कर रही है और पुलिस का मनोबल तोड़ना चाहती है.
कांग्रेस प्रवक्ता ने बाबूलाल पर कसा तंज
कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने तंज कसते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी के पास अब जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वे सोशल मीडिया पर वायरल अपराधियों के वीडियो के सहारे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं. केंद्रीय एजेंसियों को टैग करना यह दर्शाता है कि भाजपा हर छोटे-बड़े प्रशासनिक मामले को राजनीतिक रंग देकर राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रही है.
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गठबंधन की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है. यदि कोई भी साक्ष्य मिलता है, तो सरकार उचित कार्रवाई करती है, लेकिन किसी अपराधी के वीडियो के आधार पर ईमानदार अधिकारियों को हटाना न्यायसंगत नहीं है.
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