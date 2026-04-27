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JET परीक्षा में गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का हमला, कहा- JPSC अध्यक्ष को हटाएं मुख्यमंत्री, लगाए गंभीर आरोप

रांचीः झारखंड में 26 अप्रैल को आयोजित JET परीक्षा के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा नेता सह झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जेपीएससी के चेयरमैन पर लगाए गंभीर आरोप

बाबूलाल मरांडी ने अपनी पोस्ट में न सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को उठाया, बल्कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आयोग का नेतृत्व पूरी तरह विफल साबित हो रहा है और अध्यक्ष की कार्यशैली के कारण ही बार-बार ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. मरांडी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि 'अयोग्य और नकारा JPSC चेयरमैन को तत्काल हटाया जाए.'

दो विषयों की परीक्षा क्यों हुई रद्द?

JET परीक्षा के दौरान दो विषयों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जिसके पीछे कई गंभीर खामियां सामने आईं. रांची के जिला स्कूल केंद्र पर उड़िया (कोड - 023) विषय का प्रश्नपत्र इतना खराब प्रिंटेड था कि उसे पढ़ पाना संभव नहीं था. वहीं बोकारो के सेक्टर-9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल केंद्र पर शिक्षा (कोड-009) का प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अंग्रेजी विषय में एक ही पैसेज से एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया. एक प्रश्न में उत्तर के विकल्प ही नहीं दिए गए, जिससे परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी रही.

JPSC बना भ्रष्टाचार का अड्डा- बाबूलाल मरांडी