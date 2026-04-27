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JET परीक्षा में गड़बड़ी पर बाबूलाल मरांडी का हमला, कहा- JPSC अध्यक्ष को हटाएं मुख्यमंत्री, लगाए गंभीर आरोप

बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में JET एग्जाम के दौरान हुई गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है.

IRREGULARITIES DURING JET EXAM
बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 27, 2026 at 2:51 PM IST

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रांचीः झारखंड में 26 अप्रैल को आयोजित JET परीक्षा के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. भाजपा नेता सह झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है.

जेपीएससी के चेयरमैन पर लगाए गंभीर आरोप

बाबूलाल मरांडी ने अपनी पोस्ट में न सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को उठाया, बल्कि झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आयोग का नेतृत्व पूरी तरह विफल साबित हो रहा है और अध्यक्ष की कार्यशैली के कारण ही बार-बार ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं. मरांडी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि 'अयोग्य और नकारा JPSC चेयरमैन को तत्काल हटाया जाए.'

दो विषयों की परीक्षा क्यों हुई रद्द?

JET परीक्षा के दौरान दो विषयों की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं, जिसके पीछे कई गंभीर खामियां सामने आईं. रांची के जिला स्कूल केंद्र पर उड़िया (कोड - 023) विषय का प्रश्नपत्र इतना खराब प्रिंटेड था कि उसे पढ़ पाना संभव नहीं था. वहीं बोकारो के सेक्टर-9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल केंद्र पर शिक्षा (कोड-009) का प्रश्न पत्र पहुंचा ही नहीं. बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अंग्रेजी विषय में एक ही पैसेज से एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया. एक प्रश्न में उत्तर के विकल्प ही नहीं दिए गए, जिससे परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति बनी रही.

JPSC बना भ्रष्टाचार का अड्डा- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि JPSC में परीक्षा संचालन से लेकर आउटसोर्सिंग, ठेका और सप्लाई तक में व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं. उन्होंने कहा कि आयोग में बैठे लोग कमीशनखोरी में लिप्त हैं और यहां तक कि नौकरियों की बोली लगाने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं. मरांडी ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का अन्याय न हो.

बता दें कि इन अनियमितताओं का हवाला देते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग ने 26 अप्रैल को ही शिक्षा और उड़िया विषय की परीक्षा को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया था. आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों परीक्षाओं से संबंधित सूचना अलग से दी जाएगी. JET की परीक्षा 26 अप्रैल को राज्य के छह जिलों के कुल 430 केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

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