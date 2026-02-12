ETV Bharat / state

देवघर के बाबूडीह मोड़ पर पुलिस और स्थानीय के बीच हिंसक झड़प: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार और प्रशासन पर उठाए सवाल

देवघर: जिले के बाबूडीह मोड़ पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प अब तूल पकड़ रही है. गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी खुद पीड़ित से मिलने गए और सरकार पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि देवघर के बाबूडीह में हुई घटना ने उन्हें झकझोर दिया है.

उन्होंने कहा कि वीडियो देखते ही उन्होंने स्थानीय नेता विपिन जी से संपर्क किया और उनसे पूरी घटना की जानकारी इकट्ठा करने को कहा. उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुलिस आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर रही थी, उसे देखने के बाद उन्होंने अपना तय प्रोग्राम बदलकर देवघर जाने का फैसला किया.

बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

पुलिस और लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल लोगों से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल में एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद लोगों की जमीन छीनी जा रही है. उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए जमीन सबसे जरूरी चीज है क्योंकि वे उसी पर रहते हैं और उसी पर उगाए गए अनाज को खाकर अपना गुजारा करते हैं. अगर सरकार आदिवासियों से जमीन छीन लेगी तो आदिवासी समुदाय कहां जाएगा?

उन्होंने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार को इंडस्ट्री के लिए जमीन चाहिए, तो बहुत सारी बंजर जमीन है जिसे सरकार अधिग्रहित कर सकती है. खेती और उपजाऊ जमीन अधिग्रहित करके सरकार आदिवासियों के पेट पर लात मार रही है.