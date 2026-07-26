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जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी में सीआईडी की जांच पर बाबूलाल ने उठाए सवाल, कहा- इस सरकार में अफसर बनने के लिए 40 लाख है रेट फिक्स

रांची:राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच सच को सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि सबूत मिटाने के लिए कराया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही सारी गड़बड़ी करवा रही है. उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है, अगर मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी तरह पाक-साफ हैं तो उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है ? मुख्यमंत्री को तुरंत पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह JPSC की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा के OMR शीट में गड़बड़ी का मामला एक सुनियोजित घोटाला है, जो युवाओं का भविष्य चौपट करने और अयोग्य लोगों को अफसर बनाने को लेकर हो रहा था. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देखने-सुनने में यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. CID की जांच हो रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन यह सच नहीं है. सच्चाई यह है कि यह सब केवल लीपापोती का प्रयास है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सीआईडी जांच के नाम पर किया जा रहा आईवॉशः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के नौजवानों के साथ अन्याय किया गया, यह बहुत बड़ा अपराध है. सीआईडी जांच छात्रों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के साथ अन्याय करने वाले माफियाओं को बचाने के लिए की जा रही है. क्योंकि सत्ता में बैठे लोग यह भली-भांति जानते हैं कि जिस दिन इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाएगी सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और इसके लपेटे में पर्दे के पीछे छिपे तमाम लोग गिरफ्त में आएंगे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसलिए इस जांच के नाम पर आईवॉश किया जा रहा है.

'सबूत मिटाने का किया जा रहा प्रयास'

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले से लेकर जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य मामलों में सीआईडी जांच के ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन कर लीजिए, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सीआईडी जांच की विश्वसनीयता का पता चल जाएगा. सीआईडी कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती. यह चार्जशीट तक दाखिल तक नहीं कर पाती. शराब घोटाले में कागजों का जिस प्रकार हेर-फेर किया गया, इस मामले में भी पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते के यहां छापामारी व अन्य सारी कार्रवाई सब इसकी ही कवायद भर है. उन्होंने कहा कि सीआईडी वाले सारे प्रूफ को समाप्त करने के लिए छापा मार रहे हैं.

दर्ज एफआईआर पर भी उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले में कहा कि जेपीएससी घोटाला मामले में एफआईआर किसके बयान पर दर्ज की गई है इसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया है. एफआईआर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं होने और एफआईआर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जाना कई सवाल खड़े करता है. जानबूझकर एफआईआर को कमजोर किया जा रहा है, ताकि दोषियों को इसका लाभ मिल सके.

सीआईडी एडीजी की कार्यशैली पर सवाल

उन्होंने सीआईडी के अपर महानिदेशक मनोज कौशिक की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और कहा कि मनोज कौशिक अभी मुख्यमंत्री के काफी चहेते अफसर बने हुए हैं. इन्हें तीन-तीन पदों पर रखा गया है. कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा में उगाही का काम इन्हीं के जिम्मे है. उन्होंने मनोज कौशिक को सलाह दी कि आप सीएम के पहले के कई दुलरुआ अफसरों जैसे विनय चौबे, अनुराग गुप्ता और अन्य का हश्र देख लें, आपका भी यही हाल होने वाला है. उन्होंने कहा कि सीआईडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे.

एल. ख्यांगते की गिरफ्तारी की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि कर्नाटक के एक छात्र ने जनवरी में ही JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को पत्र लिखकर OMR शीट में गड़बड़ी और TDPL के कर्मचारी अभय तिवारी की कारस्तानी के संबंध में बताया था. इसके पूर्व भी रेंज अफसर की परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी उन्होंने की थी. दोनों मामलों में उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की. केवल इस्तीफा देकर वह कैसे मुक्त हो सकते हैं ? सरकार को एल. ख्यांग्ते के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.