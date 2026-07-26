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जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी में सीआईडी की जांच पर बाबूलाल ने उठाए सवाल, कहा- इस सरकार में अफसर बनने के लिए 40 लाख है रेट फिक्स

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मारांडी ने 14वीं जेपीएसएसी परीक्षा गड़बड़ी की जांच पर सवाल उठाया है. इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Babulal Marandi targeted Hemant
प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 6:38 PM IST

7 Min Read
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रांची:राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला है. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज रविवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच सच को सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि सबूत मिटाने के लिए कराया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ही सारी गड़बड़ी करवा रही है. उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है, अगर मुख्यमंत्री इस मामले में पूरी तरह पाक-साफ हैं तो उन्हें सीबीआई जांच से आपत्ति क्यों है ? मुख्यमंत्री को तुरंत पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह JPSC की 14वीं सिविल सर्विस परीक्षा के OMR शीट में गड़बड़ी का मामला एक सुनियोजित घोटाला है, जो युवाओं का भविष्य चौपट करने और अयोग्य लोगों को अफसर बनाने को लेकर हो रहा था. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देखने-सुनने में यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. CID की जांच हो रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन यह सच नहीं है. सच्चाई यह है कि यह सब केवल लीपापोती का प्रयास है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सीआईडी जांच के नाम पर किया जा रहा आईवॉशः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के नौजवानों के साथ अन्याय किया गया, यह बहुत बड़ा अपराध है. सीआईडी जांच छात्रों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों के साथ अन्याय करने वाले माफियाओं को बचाने के लिए की जा रही है. क्योंकि सत्ता में बैठे लोग यह भली-भांति जानते हैं कि जिस दिन इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाएगी सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और इसके लपेटे में पर्दे के पीछे छिपे तमाम लोग गिरफ्त में आएंगे. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसलिए इस जांच के नाम पर आईवॉश किया जा रहा है.

'सबूत मिटाने का किया जा रहा प्रयास'

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब घोटाले से लेकर जेएसएससी सीजीएल सहित अन्य मामलों में सीआईडी जांच के ट्रैक रिकॉर्ड का मूल्यांकन कर लीजिए, सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सीआईडी जांच की विश्वसनीयता का पता चल जाएगा. सीआईडी कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती. यह चार्जशीट तक दाखिल तक नहीं कर पाती. शराब घोटाले में कागजों का जिस प्रकार हेर-फेर किया गया, इस मामले में भी पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते के यहां छापामारी व अन्य सारी कार्रवाई सब इसकी ही कवायद भर है. उन्होंने कहा कि सीआईडी वाले सारे प्रूफ को समाप्त करने के लिए छापा मार रहे हैं.

दर्ज एफआईआर पर भी उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले में कहा कि जेपीएससी घोटाला मामले में एफआईआर किसके बयान पर दर्ज की गई है इसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया है. एफआईआर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं होने और एफआईआर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जाना कई सवाल खड़े करता है. जानबूझकर एफआईआर को कमजोर किया जा रहा है, ताकि दोषियों को इसका लाभ मिल सके.

सीआईडी एडीजी की कार्यशैली पर सवाल

उन्होंने सीआईडी के अपर महानिदेशक मनोज कौशिक की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया और कहा कि मनोज कौशिक अभी मुख्यमंत्री के काफी चहेते अफसर बने हुए हैं. इन्हें तीन-तीन पदों पर रखा गया है. कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा में उगाही का काम इन्हीं के जिम्मे है. उन्होंने मनोज कौशिक को सलाह दी कि आप सीएम के पहले के कई दुलरुआ अफसरों जैसे विनय चौबे, अनुराग गुप्ता और अन्य का हश्र देख लें, आपका भी यही हाल होने वाला है. उन्होंने कहा कि सीआईडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे.

एल. ख्यांगते की गिरफ्तारी की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि कर्नाटक के एक छात्र ने जनवरी में ही JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांग्ते को पत्र लिखकर OMR शीट में गड़बड़ी और TDPL के कर्मचारी अभय तिवारी की कारस्तानी के संबंध में बताया था. इसके पूर्व भी रेंज अफसर की परीक्षा में गड़बड़ी की जानकारी उन्होंने की थी. दोनों मामलों में उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की. केवल इस्तीफा देकर वह कैसे मुक्त हो सकते हैं ? सरकार को एल. ख्यांग्ते के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

अफसर बनने के लिए देने पड़ते हैं 40 लाखः बाबूलाल

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में एक अफसर बनने के लिए 40 लाख रुपये घूस ली जाती है. उनके पास जो जानकारी है उसके अनुसार पीटी परीक्षा पास कराने के लिए 5 लाख, मेंस परीक्षा के लिए 25 लाख रुपये और साक्षात्कार पास कराने के लिए 10 लाख रुपये यानी कुल 40 लाख वसूले जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने सभी जगह पर ऐसे ही भ्रष्ट अफसरों की तैनाती कर रखी है, जेएसएससी में सुधीर गुप्ता ऐसे ही भ्रष्ट हैं, उन्होंने पूर्व मुख्य परीक्षा नियंत्रक विशाल कुमार पर भी गंभीर आरोप लगाए.

पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में जहां अधिकारियों को पैदा किया जाता है, जहां से उनका चयन होता है अगर उसी संस्थान में भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तो फिर झारखंड का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा. जिस जेपीएससी में प्रदेश के बच्चों का भविष्य टिका होता है, वहीं से सरकारी पदाधिकारी चयन होकर आते हैं अगर वही भ्रष्ट रहेगा तो फिर कभी भी झारखंड की धरती पर अच्छे अफसर नहीं आ पाएंगे. जब बुनियाद ही अगर भ्रष्ट हो तो झारखंड में करप्शन से कैसे बचा जा सकेगा. सरकार जानबूझकर ऐसे क्षमताहीन पदाधिकारी को पदस्थापित करती है. इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच आवश्यक है.

सीआईडी को सरकार की कठपुतली बताया

उन्होंने कहा कि इस्तीफा से कुछ नहीं होता है. जिस प्रकार जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष से अभी इस्तीफा दिलवाया गया, उसी प्रकार पूर्व में नीरज सिन्हा का भी इस्तीफा लिया गया था. इसका कोई फलाफल निकला क्या ? पूर्व में भी जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी की जांच सीआईडी से ही कराई गई थी, उसका क्या फलाफल निकला ? सीआईडी, सरकार की कठपुतली होती है.

डीजीपी भी कभी सीआईडी की समीक्षा नहीं करती हैं. शराब घोटाला मामले में आज तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई इसकी कोई समीक्षा नहीं हुई. सर्वोच्च पदों पर भ्रष्ट लोगों को बिठाकर रखना है तो फिर भगवान ही झारखंड का मालिक है. इसलिए बिना विलंब किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द करें, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय नहीं हो और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.

झारखंड में खुलेमाम नौकरियां बेची जा रहीः बाबूलाल

बाबूलाल ने कहा कि झारखंड सरकार में कोई भी भर्ती परीक्षा विवाद से परे नहीं है. यहां खुलेआम नौकरियां बेची जा रही हैं. सारा कुछ राज्य सरकार के संरक्षण में किया जा रहा है. इस दौरान प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेन्द्र प्रताप सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित थीं.

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