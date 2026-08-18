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बाबूलाल का हेमंत सरकार पर हमला, कहा-परीक्षाएं रद्द करना समाधान नहीं, CBI जांच से ही मिलेगा छात्रों को न्याय

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )