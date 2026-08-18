बाबूलाल का हेमंत सरकार पर हमला, कहा-परीक्षाएं रद्द करना समाधान नहीं, CBI जांच से ही मिलेगा छात्रों को न्याय
जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने के सीएम हेमंत के निर्णय पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं.
Published : August 18, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 8:36 PM IST
रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सरकार द्वारा परीक्षाएं रद्द करने के फैसले को साजिश करार देते हुए कहा कि सिर्फ परीक्षा रद्द करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. उनका कहना है कि सीबीआई जांच होने पर ही परीक्षा में गड़बड़ी, नौकरी खरीदने-बेचने और कथित साजिश में शामिल लोगों का पता चल सकेगा.
परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहींः बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही यह स्पष्ट करती रही है कि परीक्षाएं रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है. सरकार परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि छात्रों की असली मांग मामले की निष्पक्ष जांच है. उन्होंने कहा कि मीडिया में सामने आ रही रिपोर्टों से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं.
CID की जांच पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने सीआईडी जांच पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी पहले भी इन मामलों की जांच कर चुकी है और कोर्ट के सामने ऐसी रिपोर्ट रख चुकी है, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी या नौकरी की बिक्री से इनकार किया गया था. बाबूलाल ने आरोप लगाया कि जांच को गलत दिशा में ले जाने वाले अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है. ऐसे में उसी एजेंसी से दोबारा जांच कराने पर छात्रों को न्याय मिलने की उम्मीद कम है.
सरकार के फैसले पर कोर्ट में लग सकता है स्टे
बाबूलाल मरांडी ने सरकार की रणनीति पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि नौकरी हासिल करने वाले लोग अदालत का रुख कर सकते हैं. ऐसे में सरकार को अदालत में परीक्षा रद्द करने के आधार और उसके समर्थन में सबूत देने होंगे. बाबूलाल का दावा है कि अगर सबूत सीआईडी की पिछली जांच पर ही आधारित रहे तो अदालत में सरकार का फैसला चुनौती के घेरे में आ सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पहले से ऐसी स्थिति की तैयारी कर रही थी, ताकि बाद में अदालत के फैसले का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सके.
आंदोलन कर रहे छात्रों को दिग्भ्रमित करने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार छात्रों को दिग्भ्रमित कर रही है. उन्होंने कहा कि बहुत सोच-समझकर कैबिनेट की बैठक बुलाकर परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है. उनके मुताबिक सरकार का उद्देश्य छात्रों की मांग का स्थायी समाधान करना नहीं, बल्कि आंदोलन को खत्म करना है.
JSSC चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया?
जेएसएससी की ओर से आयोजित कई परीक्षाओं में विवाद सामने आने का हवाला देते हुए बाबूलाल ने आयोग के चेयरमैन को हटाए जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब जेएसएससी लगातार विवादों में है तो उसके चेयरमैन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कथित तौर पर परीक्षा में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और बिचौलियों को बचाने की कोशिश कर रही है.
सीएम हेमंत सोरेन की मंशा पर उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंशा पर भी सवाल उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि मामला हाईकोर्ट पहुंचे और वहां से परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लग जाए. इसके बाद सरकार यह कह सकेगी कि उसने तो परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था, लेकिन अदालत के स्टे के कारण वह कुछ नहीं कर सकती. बाबूलाल ने इसे छात्रों के साथ धोखा बताया.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस झारखंड सरकार में साझेदार है. बाबूलाल ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में छात्रों को न्याय दिलाना चाहती है तो उसे बिना किसी देरी के पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए. बाबूलाल मरांडी ने दोहराया कि परीक्षा रद्द करने के बजाय पूरे मामले की स्वतंत्र जांच जरूरी है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित तौर पर पैसे देकर नौकरी किसने खरीदी, नौकरी बेचने वाले कौन थे और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे साजिश में कौन-कौन लोग शामिल थे. उन्होंने कहा कि छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी सीबीआई जांच की मांग पर कायम रहेगी.
JPSC-CGL परीक्षा रद्द करने में हुई देर-अन्नपूर्णा देवी
इधर, बोकारो में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने JPSC-CGL परीक्षा को लेकर झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लेने में काफी देर कर दी. छात्र लगातार 25 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और परीक्षा में कथित धांधली की जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी. उन्होंने कहा कि जब छात्रों ने सबूतों के साथ अनशन शुरू किया और मुख्यमंत्री आवास घेरने की चेतावनी दी, तब सरकार ने आनन-फानन में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया.
'सीबीआई जांच से क्यों भाग रही सरकार'
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छात्र पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार CBI जांच से क्यों भाग रही है. उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. छात्र हित में राज्य सरकार को CBI जांच की अनुशंसा करनी चाहिए.
'MMDR बिल को लेकर भ्रम फैला रही राज्य सरकार'
वहीं MMDR बिल को लेकर राज्य सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह छात्रों के आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने MMDR बिल को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है और राज्य को पहले की तरह रॉयल्टी मिलती रहेगी. उन्होंने कहा कि लगभग 90 प्रतिशत रॉयल्टी राज्य सरकार को पहले की तरह मिलती रहेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि लूट-खसोट रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर भ्रम फैला रही है.
दरअसल, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एक कार्यक्रम में भाग लेने बोकारो पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बातें कहीं. इसके पूर्व स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों को डिजिटल तकनीक के साथ AI पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आने वाला समय नई तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और केंद्र सरकार भी युवाओं को नई तकनीक के प्रति जागरूक कर रही है.
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