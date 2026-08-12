ETV Bharat / state

CAG रिपोर्ट: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरकार की उदासीनता पर जताई नाराजगी

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )