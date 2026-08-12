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CAG रिपोर्ट: बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, सरकार की उदासीनता पर जताई नाराजगी

CAG रिपोर्ट को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है.

Babulal Marandi
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2026 at 8:09 PM IST

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रांची : भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी रिपोर्ट पर सियासत शुरू हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के प्रधान महालेखाकार द्वारा जारी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके माध्यम से मनरेगा, जल जीवन मिशन एवं प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रशासनिक गड़बड़ी का खुलासा हुआ है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य जैसे सरकार के अति महत्वपूर्ण विभाग में साल 2025 में मात्र 40 प्रतिशत राशि ही खर्च हो सकी. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य सरकार जनता के प्रति कितनी गंभीर है. उन्होंने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में इस विभाग में करीब 5237 करोड़ रुपये आवंटित थे, जिसमें से महज 2082.55 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए.

बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना (Etv Bharat)

सरकार की उदासीनता पर जताई नाराजगी

बाबूलाल मरांडी ने सरकार की इस उदासीनता पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होती है. राज्य में बड़ी आबादी गरीबों की है, जिनके लिए निजी अस्पतालों में इलाज करना मुश्किल है. ऐसे में वे सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही आश्रित रहते हैं. राज्य सरकार के पास पैसा रहते हुए भी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि सीएजी की इस रिपोर्ट ने सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने हेमंत सरकार की प्रशासनिक अक्षमता, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं की गंभीर तस्वीर सामने रखी है. गरीबों के घर, ग्रामीण रोजगार और हर घर तक नल से जल पहुंचाने जैसी बुनियादी योजनाओं में भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर केवल लंबी-लंबी बातें करती है, परंतु जमीनी हकीकत इससे इतर है. सरकार का डेटा ही उनकी पोल खोल रहा है.

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में टेंडर प्रक्रिया और काम की गति को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं. कई निविदाओं में बेहद कम प्रतिस्पर्धा रही और कुछ मामलों में अनुमानित लागत से अधिक दर पर काम दिए गए. सीएजी ने एक ऐसे संवेदक को भी अलग-अलग निविदाओं के माध्यम से करीब 148 करोड़ रुपये के काम दिए जाने पर सवाल उठाया, जिसकी निविदा क्षमता नकारात्मक थी. उन्होंने कहा कि कुछ निविदाओं में मिलीभगतपूर्ण बोली के संकेत भी सीएजी जांच में सामने आए.

'सरकार की देरी का गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा खामियाजा'

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में राज्य सरकार की देरी का खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ा. लक्ष्य और लाभार्थियों को अंतिम रूप देने में हुई देरी के कारण 22.34 लाख पात्र परिवारों में से 6.32 लाख परिवार योजना से बाहर रह गए. उन्होंने कहा कि मनरेगा में भी राज्य सरकार की लापरवाही सामने आई है. योजना के लिए निधियां 40 से 55 दिनों की देरी से जारी की गईं, जबकि मनरेगा का उद्देश्य ही जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को समय पर रोजगार उपलब्ध कराना है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को भी उजागर किया है. 31 मार्च 2025 तक 1,60,565 करोड़ रुपये के खर्च से जुड़े उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे, जबकि 2024-25 के 1,50,938.84 करोड़ रुपये के बजट में 31,110 करोड़ रुपये (20.61 प्रतिशत) खर्च नहीं हो सका. वहीं 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मिले 1,916.63 करोड़ रुपये में से 596.02 करोड़ रुपये (31.10 प्रतिशत) बिना उपयोग के पड़े रहे. यह बताता है कि सरकार न तो उपलब्ध राशि का समय पर उपयोग कर पा रही है और न ही खर्च का समुचित हिसाब प्रस्तुत कर रही है.

'प्रशासनिक और वित्तीय कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है रिपोर्ट'

उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट केवल अलग-अलग योजनाओं की कमियां नहीं बताती, बल्कि हेमंत सरकार की पूरी प्रशासनिक और वित्तीय कार्यशैली पर सवाल खड़ा करती है. गरीबों को घर नहीं मिल रहा, ग्रामीणों को समय पर रोजगार नहीं मिल रहा, हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना गंभीर अनियमितताओं से घिरी हुई है और दूसरी ओर सरकार उपलब्ध बजट तथा केंद्र से मिली राशि का भी पूरा उपयोग नहीं कर पा रही है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्रों के आंदोलन में कल देर रात रांची के डीसी एवं एसएसपी के द्वारा धरनास्थल पर जाकर छात्रों को धमकाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों की जो कमिटी बनाई है, वह या तो छात्रों से बात करे या फिर उसे भंग कर दिया जाए. उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा देर रात छात्रों के आंदोलन स्थल पर जाकर बिजली-बत्ती गुल करना और उन्हें धमकाया जाना उचित नहीं बताया.

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