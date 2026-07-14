पश्चिमी सिंहभूम में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा-हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल
पश्चिमी सिंहभूम में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है.
Published : July 14, 2026 at 6:11 PM IST
चाईबासा: झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी पश्चिमी सिंहभूम के मेघाहातुबुरू स्थित सेल गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है और हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है.
कानून व्यवस्था संभालने में राज्य सरकार विफलः बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराध नियंत्रण के बजाय अवैध कोयला और बालू कारोबार पर ध्यान दे रही है. आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि सरकार व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है.
अवैध खनन का भी उठाया मुद्दा
बाबूलाल मरांडी ने अवैध बालू खनन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरे राज्य में यह कारोबार खुलेआम चल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे होने वाली अवैध कमाई का लाभ सत्ता के शीर्ष नेताओं तक पहुंच रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षित युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है.
पश्चिमी सिंहभूम जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के फंड में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए बाबूलाल मरांडी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, जेबी तुबिद, मंगल गिलुवा सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
हो समाज ने सौंपा स्मरण पत्र
कार्यक्रम के दौरान आदिवासी हो समाज युवा महासभा की केंद्रीय समिति ने राष्ट्रीय संगठन सचिव गोपी लागुरी के नेतृत्व में बाबूलाल मरांडी को एक स्मरण पत्र सौंपा. स्मरण पत्र में केंद्र सरकार से हो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने और सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की.
इस मौके पर गोपी लागुरी ने कहा कि हो समाज लंबे समय से अपनी भाषा और धार्मिक पहचान को संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इन मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी. इस मौके पर कमल किशोर सिरका, माधव चंद्र कोड़ा, उम्लन हेस्सा, धनुर्जय लागुरी, संतोष पांडा समेत समाज के कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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