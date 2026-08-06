रांची में छात्रों के आंदोलन पर बोले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल, JPSC-JSSC परीक्षाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने बेची हैं नौकरियां
JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.
Published : August 6, 2026 at 2:51 PM IST
रांची: छात्रों के आंदोलन के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी-जेएसएससी के द्वारा हाल में आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर हाईकोर्ट के देखरेख में इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है. झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन के सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में सीआईडी से जांच करा कर मामले को लटकाने-भटकाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस अधिकारी को सीआईडी में जांच का जिम्मा दिया गया है वह खुद दागदार हैं. ऐसे में वो क्या जांच करेंगे. ऐसे में छात्रों की यही मांग है कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से हो.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र न केवल धरने पर बैठे हैं, बल्कि अब भूख हड़ताल और आमरण अनशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह छात्रों की नहीं, बल्कि झारखंड की जनता की मांग है की जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि झारखंड में आयोजित सभी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है.
राज्य सरकार ने बेची हैं नौकरियांः बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह का मामला सामने आ रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में किस तरह से गड़बड़ियां होती रही हैं और नौकरियां बेची गई हैं. ऐसे में सरकार को चाहिए कि सभी अधिकारियों और कर्मियों को वहां से हटाकर कांड दर्ज किया जाए और उच्च न्यायालय के देखरेख में जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए.
सीबीआई जांच कराने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने जेपीएससी के चेयरमैन रहे एल खियांग्ते के बारे में भी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह किस तरह के अधिकारी थे और सचिवालय में कैसे रहते थे यह बात सब को पता है. यह बताने की जरूरत नहीं है. ऐसे में झारखंड की जनता की यह मांग है कि जेपीएससी- जेएसएससी के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द कर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए.
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