रामगढ़ में BFCL प्लांट बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर तीखा हमला, प्रबंधन ने दी सफाई
बाबूलाल मरांडी ने BFCL प्लांट से फैल रहे प्रदूषण का एक वीडियो जारी किया है. इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
Published : February 8, 2026 at 1:25 PM IST
रांची: रामगढ़ जिले में स्थित बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड (BFCL) प्लांट से फैल रहा प्रदूषण अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है. इस औद्योगिक इकाई में इंगोट (लोहे/स्टील के ठोस सांचे) का निर्माण किया जाता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला घना और जहरीला धुआं आसपास के इलाकों में सांस लेना मुश्किल कर रहा है. मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया है. हालांकि प्लांट प्रबंधन की कुछ और ही दलील है.
मुख्यमंत्री और रामगढ़ डीसी से सवाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामगढ़ उपायुक्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर टैग करते हुए एक वीडियो साझा किया है. वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देने वाला प्रदूषण का गुब्बार न तो पुलिस प्रशासन को नजर आता है, न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को और न ही राज्य सरकार को.
रामगढ़ स्थित BFCL प्लांट से हो रहा बेलगाम प्रदूषण आज आमजन के लिए गंभीर संकट बन चुका है। लोग दमघोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी एयर प्यूरीफायर लगाकर चैन की सांस ले रहे हैं।— Babulal Marandi (@yourBabulal) February 8, 2026
पुलिस प्रशासन प्रायः बैरिकेडिंग… pic.twitter.com/FJOIelU6kh
विभागीय अधिकारियों पर कटाक्ष
मरांडी ने कहा कि एक ओर आम जनता दमघोंटू हवा में जीने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी एयर प्यूरीफायर लगाकर सुरक्षित माहौल में बैठे हैं. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अक्सर बैरिकेडिंग कर दोपहिया वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र की जांच में व्यस्त रहता है, लेकिन बड़े औद्योगिक प्लांटों से हो रहे प्रदूषण पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती.
मामले की निष्पक्ष जांच की मांग
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड को प्रकृति ने खनिज संसाधनों का अनमोल उपहार दिया है, लेकिन सरकार द्वारा खनिजों के अंधाधुंध दोहन और उद्योगों को खुली छूट देने की नीति अब राज्य के लोगों के लिए अभिशाप बनती जा रही है. नेता प्रतिपक्ष ने रामगढ़ के उपायुक्त से मांग की है कि प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर जिले में संचालित सभी औद्योगिक इकाइयों, विशेषकर BFCL जैसे इंगोट निर्माण प्लांटों के प्रदूषण नियंत्रण मानकों की सघन और निष्पक्ष जांच कराई जाए.
प्लांट प्रबंधन की सफाई
इधर, ईटीवी भारत के संवाददाता ने प्लांट के समीप जाकर देखा तो अभी किसी तरह के धुंए का गुब्बार नजर नहीं आया. इस बाबत प्लांट के पीआरओ रुपेश कुमार से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि जिस वीडियो की बात की जा रही है, वह साल 2025 का है. जब प्लांट के विस्तारीकरण के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से धुएं का गुब्बार उठा था. वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं है. प्रबंधन की ओर से प्रदूषण मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है. प्लांट जाकर इसकी पड़ताल की जा सकती है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट से प्रदूषण हो रहा है.
ये भी पढ़ें: प्रदूषण के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं, पॉल्यूशन जीरो कराने की मांग
रामगढ़ के पतरातू में NTPC-PVUNL निर्माणाधीन यूनिट-2 में बड़ा हादसा, 12 मजदूर घायल
रामगढ़ में प्रदूषण के खिलाफ लोगों की पदयात्रा, प्लांट के खिलाफ दिया धरना