शराब घोटाला को लेकर बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर हमला, कहा- नहीं मिला होगा हिस्सा

शराब घोटाला मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 5, 2025 at 5:39 PM IST

रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि जिस समय शराब नीति बन रही थी उसी समय मैंने मुख्यमंत्री और सरकार को संज्ञान में दिया था और बकायदा पत्र लिखा था. इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई. इसका तो अर्थ यही लग रहा है कि इन लोगों के बीच उस समय कहीं ना कहीं लेन देन में कोई कमी हुई, तभी उनपर कार्रवाई हुई.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विनय चौबे बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे और उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को नहीं मिला होगा, नहीं तो सीएम को बताना चाहिए कि जब उनको मैंने पत्र लिखा तो उन्होंने कौन सी कार्रवाई की. अगर उसी समय कार्रवाई की गई होती तो शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होता.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (ईटीवी भारत)

सदन के अंदर बाहर एनडीए लड़ाई लड़ती रहेगी - बाबूलाल

विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है. हालांकि यह सत्र काफी संक्षिप्त सत्र है. इसके बावजूद जनता की समस्याओं को सदन में उठाने का काम किया जाएगा. राज्य में जो सरकार चल रही है ,वह कैसी है जनता समझ चुकी है. चाहे वह विधि व्यवस्था की बात हो या चाहे भ्रष्टाचार या अर्थव्यवस्था का, तीनों इस सरकार की मुख्य समस्या है. एक तरह से कहें कि इस सरकार में विकास की गाड़ी खराब पड़ी हुई है. इसके खिलाफ सदन के अंदर-बाहर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आवाज उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी.

संपादक की पसंद

