JSSC-CGL पेपर लीक: बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, CID जांच पर उठाए गंभीर सवाल, अब तक 36 गिरफ्तार
JSSC-CGL पेपर लीक को लेकर बाबूलाल मरांडी ने CID जांच पर सवाल उठाया है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 29, 2026 at 12:41 PM IST
रांची: JSSC-CGL में कथित धांधली को लेकर सियासत गरमा गई है. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी की जांच कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़े साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया है. मरांडी ने कहा कि जांच केवल छोटे मोहरों तक सीमित रखकर पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है.
बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि सीआईडी की जांच सिर्फ अभ्यर्थियों और एजेंटों की गिरफ्तारी तक सिमट कर रह गई है. उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री के करीबी विनोद सिंह के पास से सीजीएल के एडमिट कार्ड मिलने की बात सामने आने के बावजूद सीआईडी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की? गिरिडीह इस घोटाले का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, वहां से कई गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन झामुमो से जुड़े नेताओं से कोई सवाल-जवाब नहीं हुआ.
JSSC-CGL मामले में जिस तरह से CID की जांच सिर्फ अभ्यर्थियों और एजेंटों की गिरफ्तारी तक सीमित दिखाई दे रही है, उससे यही लगता है कि एक बार फिर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और बड़े साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश हो रही है।— Babulal Marandi (@yourBabulal) September 29, 2026
मुख्यमंत्री के मित्र विनोद सिंह के पास CGL के एडमिट कार्ड…
प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच क्यों नहीं
बाबूलाल मरांडी ने अनुराग गुप्ता, सुधीर गुप्ता, नीरज सिन्हा, मनोज कौशिक और प्रशांत कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों व प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच न होने पर भी सवाल दागे. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि इतने बड़े सिंडिकेट में करोड़ों-अरबों का खेल बिना शीर्ष तंत्र की मिलीभगत के कैसे संभव है? जब तक जांच की आंच असली साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंचेगी, तब तक अभ्यर्थियों और जनता का भरोसा इस जांच पर नहीं बन सकता.
अबतक 36 गिरफ्तार, 10 सफल अभ्यर्थी भी
सीआईडी द्वारा शुरू की गई जांच के लगभग दो महीनों में अब तक कुल 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तार लोगों में 10 ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जो परीक्षा में सफल घोषित हुए थे. इनमें टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी, भाई अक्षय तिवारी, दीपक कुमार, फूड इंस्पेक्टर संजय कुमार, समीर कुमार, आनंद कुमार सिंह, कुंदन कुमार, उमेश कुमार, विजय कुमार तिवारी, अजय कुमार और रामकृष्ण कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है. जबकि एजेंट के तौर पर घालमेल करने वालों में छपरा का मनु कुमार सिंह, देवघर का सुधाकर यादव, पटना का राजन कुमार व दिलीप कुमार पासवान, तथा कोडरमा के संदीप कुमार और राजेश प्रसाद यादव शामिल हैं.
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