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JSSC-CGL पेपर लीक: बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तीखा हमला, CID जांच पर उठाए गंभीर सवाल, अब तक 36 गिरफ्तार

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

​रांची: JSSC-CGL में कथित धांधली को लेकर सियासत गरमा गई है. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआईडी की जांच कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़े साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया है. मरांडी ने कहा कि जांच केवल छोटे मोहरों तक सीमित रखकर पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है.