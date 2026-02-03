झारखंड के आदिवासी आपकी जागीर नहीं, सीएम हेमंत पर बाबूलाल मरांडी का हमला, कहा- सौतेला व्यवहार किसी से छुपा नहीं
बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर JMM अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और कई आरोप लगाए.
Published : February 3, 2026 at 2:23 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झामुमो अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है. 2 फरवरी को दुमका में झामुमो के स्थापना दिवस के मौके पर सीएम द्वारा दिए गए भाषण के एक क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बाबूलाल मरांडी ने आरोपों की झड़ी लगा दी है. अब सवाल है कि सीएम ने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा कि बाबूलाल मरांडी इस कदर बिफर पड़े.
इस बात पर बाबूलाल मरांडी ने साधा निशाना
दरअसल, दुमका में झामुमो के 47 वें स्थापना दिवस के दिन भाषण में सीएम ने अपने असम दौरे का हवाला देते हुए कहा था कि वहां के चाय बागानों में ले जाए गये झारखंड के आदिवासी आज तक पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्हें आदिवासी का अधिकार और दर्जा नहीं दिया गया है. उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं. लिहाजा, असम के आदिवासियों की लड़ाई के साथ हम लोग हैं और जरूरत पड़ेगी तो पूरे झारखंड के आदिवासी को असम लेकर जाएंगे.
. @HemantSorenJMM जी, झारखंड के आदिवासी आपकी जागीर नहीं हैं कि उन्हें जब चाहें, जहाँ चाहें ले जाकर राजनीतिक भीड़ का हिस्सा बना दिया जाए। झारखंड के आदिवासी उन बेबस विधायकों की तरह नहीं हैं जिन्हें बसों में भरकर रायपुर भेज दिया जाए। चंद करोड़ रुपये में आदिवासी समाज की भावनाओं और… pic.twitter.com/qwiUaaTkIi— Babulal Marandi (@yourBabulal) February 3, 2026
बाबूलाल मरांडी ने लगाई सवालों की झड़ी
सीएम के इस बयान की एक क्लिप को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी आपकी जागीर नहीं हैं कि उन्हें जब चाहें, जहां चाहें ले जाकर राजनीतिक भीड़ का हिस्सा बना दें. उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी उन बेबस विधायकों की तरह नहीं हैं जिन्हें बसों में भरकर रायपुर भेज दिया जाए.
बाबूलाल मरांडी ने दिवंगत शिबू सोरेन पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चंद करोड़ रुपये में आदिवासी समाज की भावनाओं और झारखंड आंदोलन को बेचने वाले अपने पिता की दकियानूसी सोच से बाहर निकलिए. आदिवासी समाज अपने स्वाभिमान, पहचान और अधिकारों को लेकर सजग हो रहा है.
हेमंत सरकार में आदिवासी असुरक्षितः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड में आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है. कहा आदिवासी समाज के युवा सूर्या हांसदा की हत्या कर दी गई. रांची में आदिवासी नेता सुभाष मुंडा और खूंटी में सोमा मुंडा की भी हत्या कर दी गई. रिम्स-2 के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश की गई. सिरमटोली में सरना स्थल की पवित्रता भंग करने का प्रयास हुआ. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि संथाल परगना से लेकर कोल्हान तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का खेल चल रहा है.
पेसा के नाम पर आदिवासियों से विश्वासघातः बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पेसा एक्ट के नाम पर आदिवासियों के साथ विश्वासघात किया गया है. कन्वर्जन माफियाओं को खुश करने के लिए स्वशासन और रूढ़िवादी परंपरा की परिभाषा बदल दी गई है, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन खनन माफियाओं के हाथों सौंप दिए गए हैं.
ये भी पढ़ें-
विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम है केंद्रीय आम बजट: बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर लगाया गणतंत्र दिवस के अपमान का आरोप, जानें क्या है वजह
जामताड़ा में वीबी जी राम जी जन चौपाल कार्यक्रम, नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना