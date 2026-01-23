ETV Bharat / state

सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत: बाबूलाल मरांडी ने कहा- इंवेस्टर लाने नहीं, इंवेस्ट करने गए हैं सीएम

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत जारी है. विपक्ष सवाल खड़ा करने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के विदेश दौरे पर लगातार बयान जारी है. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सीएम के लौटने के बाद ही पता चलेगा कि राज्य में निवेश के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.

प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया में चीजें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री वहां निवेश करने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी विदेश यात्रा कर चुके हैं, लेकिन वहां से कुछ लेकर नहीं आए हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि इंवेस्टर को तो वह लेकर नहीं आए, लेकिन इंवेस्ट करके जरूर मुख्यमंत्री आएंगे.



मुख्यमंत्री के पास विजन है जिसका फलाफल दिखेगा: कांग्रेस

मुख्यमंत्री के विदेश दौरे की हो रही आलोचना पर सत्ताधारी कांग्रेस ने पलटवार किया. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बाबूलाल मरांडी के बयान को हास्यास्पद बताया. उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में भी मुख्यमंत्री रहे लोगों ने विदेश दौरे किए, मगर राज्य में क्या निवेश हुए, वह जगजाहिर है. ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास विजन है और इस सोच के साथ इंवेस्टर आगे आ रहे हैं. जिससे भाजपा को आपत्ति हो रही है.

सोनला शांति ने विश्वास जताते हुए कहा कि विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार के आला अधिकारियों की टीम को जिस तरह से प्रस्ताव आ रहे हैं और राज्य में निवेश की संभावना दिख रही है, ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फलाफल दिखेगा. साथ ही राज्य विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और नए-नए उद्योग लगेंगे. जिसका फायदा राज्य के लोगों को मिलेगा.