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हिमांशु हत्याकांड की हो CBI जांच, वित्त मंत्री को सीएम की सुरक्षा में लगे ASI से बात करनी चाहिए: बाबूलाल मरांडी

देवघर: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का सोमवार को बाबा नगरी देवघर में आगमन हुआ. जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके योगदान के बारे में कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी साझा की.

एसपी और एडीजी से ऊपर है यहां के ASI: बाबूलाल मरांडी

कार्यक्रम के समापन के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन भाजपा खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, ताकि कोई भी अवैध वोटर भारत की नागरिकता न ले सके. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के सुरक्षा गार्ड वापस होने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे एएसआई अजय सिंह से बातचीत करनी चाहिए. क्योंकि पूरे पुलिस की जिम्मेदारी उन्हीं के जिम्मे है.

बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि एक एएसआई राज्य के कई एसपी और एडीजी रैंक के अधिकारी से ऊपर हो चुका है. इसके अलावा परिवहन विभाग में हो रहे वित्तीय अनियमितता के आरोप पर उन्होंने कहा कि सिर्फ परिवहन ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में राज्य सरकार की यही स्थिति है. सिर्फ उगाही का काम हो रहा है, नियमों का कहीं से भी पालन नहीं किया जा रहा है.