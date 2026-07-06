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हिमांशु हत्याकांड की हो CBI जांच, वित्त मंत्री को सीएम की सुरक्षा में लगे ASI से बात करनी चाहिए: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने हिमांशु हत्याकांड की CBI से जांच कराने की मांग की. देवघर से हितेश चौधरी की रिपोर्ट.

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बाबूलाल मरांडी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
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देवघर: राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का सोमवार को बाबा नगरी देवघर में आगमन हुआ. जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उनके योगदान के बारे में कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी साझा की.

एसपी और एडीजी से ऊपर है यहां के ASI: बाबूलाल मरांडी

कार्यक्रम के समापन के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष कुछ भी कहे लेकिन भाजपा खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है, ताकि कोई भी अवैध वोटर भारत की नागरिकता न ले सके. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के सुरक्षा गार्ड वापस होने के सवाल पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री के सुरक्षा में लगे एएसआई अजय सिंह से बातचीत करनी चाहिए. क्योंकि पूरे पुलिस की जिम्मेदारी उन्हीं के जिम्मे है.

बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि एक एएसआई राज्य के कई एसपी और एडीजी रैंक के अधिकारी से ऊपर हो चुका है. इसके अलावा परिवहन विभाग में हो रहे वित्तीय अनियमितता के आरोप पर उन्होंने कहा कि सिर्फ परिवहन ही नहीं बल्कि विभिन्न विभागों में राज्य सरकार की यही स्थिति है. सिर्फ उगाही का काम हो रहा है, नियमों का कहीं से भी पालन नहीं किया जा रहा है.

परिसीमन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

वहीं, कांके के खेतिहर जमीन पर रिम्स 2 के लिए हुए आवंटन पर उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि किसानों की जमीन को न बर्बाद करें. यदि उन्हें रिम्स 2 बनाना है तो किसी बंजर जमीन पर बनाएं ताकि जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म न हो. वहीं, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार इसमें सीबीआई जांच कराए, मुख्यमंत्री ने जो भी कार्रवाई की है वह पर्याप्त नहीं है. उनके द्वारा की गई कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए है.

हाल ही में राज्य के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के द्वारा परिसीमन का विरोध करने और आदिवासी सीट घटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ लोगों को प्रभावित कर रही है. यदि परिसीमन होगा तो लोकसभा और विधानसभा की सीट बढ़ेंगे. साथ ही साथ आदिवासियों के आरक्षित सीट में भी बढ़ोतरी होगी.

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