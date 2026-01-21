ETV Bharat / state

पेयजल घोटाला के आरोपी संतोष की सुरक्षा बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी का तंज, झामुमो और कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

रांची: झारखंड में चर्चित पेयजल घोटाला मामले में आरोपी कर्मचारी संतोष को प्रशासन की ओर से हाई लेवल सिक्योरिटी मुहैया कराने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए हैं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक अपराध किया है, जिसने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, जो पहले भी जेल जा चुका है.पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने जिसके अपराध का मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया था, वह अगर बाहर असुरक्षित है तो उसे सबसे सुरक्षित जगह यानी होटवार जेल भेज देना चाहिए.

आरोपी संतोष की सुरक्षा बढ़ाने पर बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv bharat)

सरकार सारे कदम बाबूलाल मरांडी से पूछकर उठाए: झामुमो

पेजयल घोटाला मामले के आरोपी संतोष को हाई लेवल सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के तंज का जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि कौन घोटालेबाज है, कौन भ्रष्टाचारी है यह तय करने का अधिकार बाबूलाल मरांडी के पास नहीं बल्कि कोर्ट को है. मनोज पांडेय ने आगे कहा कि अगर प्रशासन को यह लगता है कि अमुक आदमी को जान का खतरा है तो वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है क्या अब सरकार काम बाबूलाल मरांडी से पूछकर करेगी.

कुलदीप सेंगर और राम रहीम को क्यों दी जा रही है सुरक्षा: झामुमो

बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि प्रशासन का काम, प्रशासन को करने दें. यदि किसी आरोपी को सुरक्षा देने से बाबूलाल मरांडी इतने परेशान हैं तो वह बताएं कि कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम को कैसे और क्यों सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है.