पेयजल घोटाला के आरोपी संतोष की सुरक्षा बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी का तंज, झामुमो और कांग्रेस का भी आया रिएक्शन

बाबूलाल मरांडी ने पेयजल घोटाला मामले के आरोपी संतोष की सुरक्षा बढ़ाने पर राज्य सरकार को घेरा है.

Leader of the Opposition Babulal Marandi
बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड में चर्चित पेयजल घोटाला मामले में आरोपी कर्मचारी संतोष को प्रशासन की ओर से हाई लेवल सिक्योरिटी मुहैया कराने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए हैं.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने आर्थिक अपराध किया है, जिसने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, जो पहले भी जेल जा चुका है.पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने जिसके अपराध का मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया था, वह अगर बाहर असुरक्षित है तो उसे सबसे सुरक्षित जगह यानी होटवार जेल भेज देना चाहिए.

आरोपी संतोष की सुरक्षा बढ़ाने पर बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv bharat)

सरकार सारे कदम बाबूलाल मरांडी से पूछकर उठाए: झामुमो

पेजयल घोटाला मामले के आरोपी संतोष को हाई लेवल सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के तंज का जवाब देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि कौन घोटालेबाज है, कौन भ्रष्टाचारी है यह तय करने का अधिकार बाबूलाल मरांडी के पास नहीं बल्कि कोर्ट को है. मनोज पांडेय ने आगे कहा कि अगर प्रशासन को यह लगता है कि अमुक आदमी को जान का खतरा है तो वह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है क्या अब सरकार काम बाबूलाल मरांडी से पूछकर करेगी.

कुलदीप सेंगर और राम रहीम को क्यों दी जा रही है सुरक्षा: झामुमो

बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि प्रशासन का काम, प्रशासन को करने दें. यदि किसी आरोपी को सुरक्षा देने से बाबूलाल मरांडी इतने परेशान हैं तो वह बताएं कि कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम को कैसे और क्यों सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है.

मुद्दा विहीन है बीजेपी और बाबूलाल मरांडी: राकेश सिन्हा

पेयजल घोटाला मामले के आरोपी संतोष की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने पर बाबूलाल मरांडी के तंज पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी हताश और निराश हैं, इसलिए वह इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं.

चर्चा में क्यों है संतोष?

पेयजल घोटाला मामले में आरोपी संतोष इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि उसी ने ED के अधिकारियों पर कई आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद रांची पुलिस ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थी.

