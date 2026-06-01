झारखंड में अपराधी बेखौफ, शुभेंदु अधिकारी देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रीः बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हैं. उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को सबसे मजबूत सीएम बताया.
Published : June 1, 2026 at 3:34 PM IST
जमशेदपुरः भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराधियों को प्रशासन का भय नहीं है. राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा. उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को देश के सभी राज्यों में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री बताया.
जमशेदपुर दौरे पर आये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में ठहरे ओर पार्टी कार्यकर्ताओ से मुलाकात की. आपको बता दें कि घाटशिला मे बीजेपी की कार्यसमिति में हिस्सा लेने जाने के क्रम में बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर आये.
सर्किट हॉउस में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों को पुलिस प्रशासन का भय नहीं है. वो भी जानते हैं कि पैसे देने से सब कुछ माफ हो जाता है. राज्य में लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है.
वहीं राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह संगठन तय करता है. जब उनसे कहां गया कि झारखंड में पांच-पांच पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, रघुवर दास और मधु कोड़ा, इनमें से कोई राज्यसभा क्यों नहीं जाना चाहता. इसके जवाब में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सबके नाम की चर्चा हो रही है और भी लोग हैं और यह संगठन बैठकर तय करेगा कि किसे राज्यसभा भेजना है, लेकिन एनडीए अपना प्रत्याशी देगा.
वहीं दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के दो सांसद राहुल बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने भी देखा है कि पत्थर मारा गया है अंडे फेंके गए हैं. आखिरकार यह कौन लोग हैं पहले उन्हें पहचानने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि पहले भी देखा गया है कि ममता बनर्जी की पार्टी कितनी नौटंकीबाज पार्टी है.
पिछले चुनाव के समय ममता बनर्जी पैर टूटने का नाटक करके घूमते रही लेकिन जैसे ही चुनाव जीती फील्ड में दौड़ती हुई नजर आई, तो यह जांच का विषय है. यह बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर का विषय है. शुभेंदु अधिकारी के संदर्भ में कहा कि वो एक मझे हुए अधिकारी हैं आज देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें शुभेंदु अधिकारी सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं.
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