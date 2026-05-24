ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का पलटवार, कहा - सरना सनातन एक है, सनातन को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस

रांची: दिल्ली में आयोजित हो रहे आरएसएस के आदिवासी समागम के विरोध में कांग्रेस नेता जहां मुखर हैं. वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो के नेताओं पर तीखा हमला बोला है.

रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस का एक मात्र उद्देश्य सनातन धर्म को कमजोर करना है. इसके लिए उसके नेता अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं. सनातन धर्म अपनी संख्या बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराता है.

बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोग संस्कार से आदिवासी होते हैं. उनका और सनातन का संस्कार, बात विचार लगभग एक जैसा होता है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, वह अब कैसे जनजातीय हक और अधिकार की बात कर सकते हैं. ऐसे में सरना हिंदुओं के लिए उसके अधिकार सुरक्षित हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि डीलिस्टिंग हो ताकि सरना आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग कर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता जनजातीय समुदाय को गुमराह कर रहे हैं जबकि इन्हीं कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग समयों पर पूर्व में सरना धर्म कोड को लेकर क्या-क्या दलीलें दी हैं, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है.