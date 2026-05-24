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बाबूलाल मरांडी का पलटवार, कहा - सरना सनातन एक है, सनातन को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस

बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सनातन को बांटने का काम कर रही है.

Babulal Marandi
बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 24, 2026 at 3:22 PM IST

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रांची: दिल्ली में आयोजित हो रहे आरएसएस के आदिवासी समागम के विरोध में कांग्रेस नेता जहां मुखर हैं. वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो के नेताओं पर तीखा हमला बोला है.

रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस का एक मात्र उद्देश्य सनातन धर्म को कमजोर करना है. इसके लिए उसके नेता अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं. सनातन धर्म अपनी संख्या बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कराता है.

बाबूलाल मरांडी की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लोग संस्कार से आदिवासी होते हैं. उनका और सनातन का संस्कार, बात विचार लगभग एक जैसा होता है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपना धर्म बदल लिया है, वह अब कैसे जनजातीय हक और अधिकार की बात कर सकते हैं. ऐसे में सरना हिंदुओं के लिए उसके अधिकार सुरक्षित हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि डीलिस्टिंग हो ताकि सरना आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सके.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग कर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता जनजातीय समुदाय को गुमराह कर रहे हैं जबकि इन्हीं कांग्रेस नेताओं ने अलग-अलग समयों पर पूर्व में सरना धर्म कोड को लेकर क्या-क्या दलीलें दी हैं, यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अलग सरना धर्म कोड की मांग करने से पहले राहुल गांधी को कान पकड़कर इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि लंबे वर्षों तक देश की सत्ता पर आसीन रही कांग्रेस ने जनजातीय समुदाय को अलग से सरना धर्म कोड क्यों नहीं दिया.

दो दिन पहले झारखंड कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेताओं ने 24 मई को होने वाले आरएसएस के आदिवासी समागम को ढोंग करार दिया था. कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप और राज्य के पूर्व वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने एक स्वर में कहा था कि सरना सनातन एक नहीं है और वह कई संस्कारों की वजह से अलग अलग है.

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