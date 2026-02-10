ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने राजमहल में टोटो चालक की हत्या को बताया प्रायोजित, प्रशासन को दी चेतावनी

साहिबगंज के राजमहल में टोटो चालक की हत्या के बाद बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया.

Babulal on Toto driver Murder
साहिबगंज के राजमहल में पीड़ित परिजनों से जानकारी लेते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 10, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

साहिबगंज : राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बाजार में दुर्गा मंदिर के निकट सोमवार को मंतोष कुमार मंडल की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. घटना के दूसरे दिन इलाके की दुकानें बंद रहीं. वहीं मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दिया. इस दौरान बाबूलाल ने परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली.

बाबूलाल ने घटना को प्रायोजित बताया

परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा यह घटना प्रायोजित है. दशहत और आतंक फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया. कहा कि कल्याणचक बाजार से एक पक्ष को खदेड़ने की साजिश रची जा रही है, ताकि वे यहां दुकानदारी नहीं कर सकें. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

बयान देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला प्रशासन को चेतावनी

उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर के उनको सजा नहीं दिलाई गई और एक पक्ष को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची गई तो कानून- व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा. दरअसल, कल्याणचक के आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की थी.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि राजमहल के कल्याणचक में टोटो (ई-रिक्शा) चालक के बीच सोमवार को सवारी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि अपराधियों ने टोटो चालक 28 वर्षीय मंतोष मंडल को चाकू मारकर हत्या कर दी. उसे बचाने गए उसके भाई प्रीतम मंडल पर भी चाकू से हमला कर जख्मी कर दिया गया था. अस्पताल ले जाने के क्रम में मंतोष मंडल की मौत हो गई थी.

Babulal on Toto driver Murder
साहिबगंज के राजमहल में पीड़ित परिजनों से जानकारी लेते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

छोट भाई को प्राथमिक उपचार के बाद राजमहल अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया था. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या के विरोध में कल्याणचक में महाराजपुर-तीनपहाड़ मुख्य सड़क को जाम कर दिया था. अभी क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

ये भी पढ़ें-

साहिबगंज में टोटो चालक की हत्या, अक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

पाकुड़ में भड़की हिंसा के बाद भय के साए में लोग, डीसी और एसपी ने किया गांवों का दौरा, ग्रामीणों को दिया सुरक्षा का आश्वासन - Violence in Pakur

बाबूलाल मरांडी ने कहा- जॉब नहीं मौत बांट रही हेमंत सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठ के सबूत होने का भी किया दावा - Babulal Marandi

TAGGED:

MURDER OF TOTO DRIVER IN SAHIBGANJ
BABULAL ON TOTO DRIVER MURDER
BABULAL MARANDI IN RAJMAHAL
राजमहल में टोटो चालक की हत्या
BABULAL MARANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.