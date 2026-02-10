ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने राजमहल में टोटो चालक की हत्या को बताया प्रायोजित, प्रशासन को दी चेतावनी

साहिबगंज के राजमहल में पीड़ित परिजनों से जानकारी लेते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

साहिबगंज : राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याणचक बाजार में दुर्गा मंदिर के निकट सोमवार को मंतोष कुमार मंडल की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है. घटना के दूसरे दिन इलाके की दुकानें बंद रहीं. वहीं मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीड़ित परिवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दिया. इस दौरान बाबूलाल ने परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली.

बाबूलाल ने घटना को प्रायोजित बताया

परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा यह घटना प्रायोजित है. दशहत और आतंक फैलाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया. कहा कि कल्याणचक बाजार से एक पक्ष को खदेड़ने की साजिश रची जा रही है, ताकि वे यहां दुकानदारी नहीं कर सकें. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

बयान देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जिला प्रशासन को चेतावनी

उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर के उनको सजा नहीं दिलाई गई और एक पक्ष को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची गई तो कानून- व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा. दरअसल, कल्याणचक के आसपास के ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की थी.