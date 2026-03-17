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प्रिंस खान और उसके गुर्गों की दहशत पर बोले बाबूलाल- सरकार और पुलिस की लुंज पुंज व्यवस्था की वजह से बढ़ा है मनोबल

रांचीः प्रिंस खान और उसके गुर्गों द्वारा लगातार दहशत फैलाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह सरकार और पुलिस प्रशासन की लुंज पुंज व्यवस्था के कारण हो रहा है. झारखंड विधानसभा में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रिंस खान और उसके गुर्गे जिस तरह से दहशत फैला रहे हैं उससे साफ लगता है कि उन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त है. यदि सरकार चाहे तो एक रात में सभी अपराधी भाग खड़े होंगे.

पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगीः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि प्रिंस खान तो भले ही देश से बाहर है मगर उसके गुर्गे यहां सक्रिय हैं. यदि उनमें से 8-10 को पुलिस ठिकाने लगा दे तो उनके साथ-साथ अन्य अपराधियों की भी अपराध करने की हिम्मत नहीं होगी. मगर इसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखानी होगी.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान (Etv Bharat)

सदन में भी प्रिंस खान का उठा था मामला

झारखंड में गैंग्स ऑफ वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान द्वारा लगातार व्यवसायियों और व्यापारियों को धमकी दी जा रही है. यह मामला बजट सत्र के दौरान बीते शनिवार को विधानसभा में भी गूंजा. सदन में सरकार को गृह विभाग के सवालों पर जवाब देना था. प्रिंस खान का मुद्दा खुद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया.