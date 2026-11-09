बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई, CM को लिखा पत्र, कांग्रेस बोली,- इथेनॉल की वजह खराब हुआ वाहन
बाबूलाल मरांडी द्वारा बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि इथेनॉल की वजह से वाहन खराब हुए. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : November 9, 2026 at 3:58 PM IST
रांची: पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी को वापस करते हुए नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने बार-बार रास्ते में खराब हो रहे बुलेटप्रूफ वाहन को ससम्मान लौटाने और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है.
बाबूलाल ने लौटाई बुलेटप्रूफ गाड़ी
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि अपनी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी आपको ससम्मान लौटा रहा हूं. कृप्या गृह विभाग को निर्देश दें कि वह इस वाहन को विधिवत प्राप्त कर उसकी पावती मेरे कार्यालय को दें.
यह पत्र लिखने की नौबत इसलिए आई है कि जिस गाड़ी के बार-बार बीच रास्ते में बंद हो जाने की सूचना मैं खुद आपके उच्चाधिकारियों को दे चुका हूं, उसी गाड़ी में अब भी मुझसे प्रदेश का दौरा करने की अपेक्षा की जाती है. हेमंत जी, क्या अपने लिए आप ऐसे वाहन में अगला दौरा करना स्वीकार करेंगे ?
बाबूलाल के पत्र पर कांग्रेस का पलटवार
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखकर सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें उपलब्ध कराई गई बुलेटप्रूफ गाड़ी के खराब होने को लेकर लिखे पत्र पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बढ़िया होता कि बाबूलाल मराण्डी, अपने जर्जर बुलेटप्रूफ गाड़ी के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते, क्योंकि उनकी गाड़ी पुरानी होने की वजह से जर्जर नहीं हुई है बल्कि इथेनॉल की वजह बाबूलाल मरांडी की गाड़ी खराब हुई है.
राहुल गांधी ने पहले ही कर दिया था सावधान: कांग्रेस
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि कई दिन पहले राहुल गांधी ने इस ओर ध्यान दिलाया था कि देश में पेट्रोल में सिर्फ 20% तक इथेनॉल नहीं मिलाया जा रहा बल्कि 32% तक इथेनॉल की मिक्सिंग की जा रही है. जेपीसीसी प्रवक्ता ने कहा कि संभव है कि बाबूलाल मरांडी की गाड़ी इथेनॉल की ओवर ब्लेंडिंग से हुई होगी.
बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करना मुश्किल: बाबूलाल मरांडी
बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से आगे बताया कि इससे पहले लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि 21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था, उस समय मुझे मिली जानकारी के मुताबिक, गृह विभाग ने दिसंबर 2024 में 17 बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे थे, इनमें 3 आपके उपयोग के लिए और दो राजभवन के लिए आवंटित हुए थे, शेष 12 वाहन वीआईपी आवागमन के लिए मुख्यालय के रिजर्व में रखे गए थे, उसी पत्र में मैंने आपको बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10-12 साल पुरानी गाड़ियों से काम चलाना पड़ रहा है और मुझे आवंटित वाहन भी बार-बार खराब होता है.
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई 13 वर्ष पुरानी और बार-बार बीच रास्ते में खराब होने वाली बुलेटप्रूफ गाड़ी सरकार को ससम्मान लौटाने का निर्णय लिया है। यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री @MundaArjun जी ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए। उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके बाद भी शिकायत बनी रही। अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फ़ाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है। सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है। मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है। 21 मार्च 2026 को मैंने सीधे आपको पत्र लिखकर इस विषय की ओर ध्यान दिलाया था। दिसंबर 2024 में 17 नए बुलेटप्रूफ वाहन खरीदे जाने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? आखिर गाड़ी बदलने पर 'ऊपर से रोक' किसके आदेश पर लगी है? हमारी मांग है कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों पर समीक्षा हो, गृह विभाग की संबंधित फाइल मंगाकर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा मेरे पिछले पत्र और. मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए। @BJP4India @narendramodi @AmitShah @NitinNabin @blsanthosh @BJP4Jharkhand— Babulal Marandi (@yourBabulal) November 9, 2026
जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर
उन्होंने पत्र में लिखा कि मार्च से नवंबर आ गया आज आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे उस पत्र पर आपने क्या निर्देश दिया और उसका नतीजा क्या निकला ? इसके बाद मेरे आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने भी गृह सचिव को लिखित रूप से बताया कि मुझे आवंटित बुलेटप्रूफ सफारी 13 साल पुरानी हो चुकी है. काफिले में जवानों के लिए लगी तीन जिप्सियां भी जर्जर हैं और 4 लाख KM से अधिक चल चुकी है.
पुलिस महानिदेशक और आईजी प्रोविजन को भी इस स्थिति से कई बार अवगत कराया गया. मैंने खुद उच्चाधिकारियों से बात की, अब सरकार के पास कम से कम यह कहने की गुंजाइश तो नहीं बची है कि उसे मालूम नहीं था. गाड़ी का बीच रास्ते में बंद होना आपके कार्यालय की फाइल में मरम्मत का एक मामूली मामला हो सकता है. सड़क पर उसकी कीमत चालक और सुरक्षाकर्मियों को चुकानी पड़ती है.
मेरी सुरक्षा में तैनात जवानों से क्या मतभेद ?
उन्हें उसी क्षण तय करना होता है कि बंद पड़ी गाड़ी को संभालें, रास्ते की भीड़ को संभालें या उस शख्स की सुरक्षा करें, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है. मेरी राजनीतिक लड़ाई आपसे है मेरी सुरक्षा में तैनात उन जवानों से आपका क्या मतभेद है, जिन्हें अपनी हर ड्यूटी इन्हीं गाड़ियों में करनी पड़ती है. अब उस बात पर भी आपका साफ जवाब चाहिए, जिसे अधिकारी खुलकर कहने का साहस नहीं जुटाते. अनौपचारिक बातचीत में मुझे बताया जाता है कि गाड़ी बदलने से 'ऊपर से रोका जा रहा है.
सीएम हेमंत जी, आखिर यह ‘ऊपर’ कौन है ? यदि किसी ने ऐसा निर्देश दिया है तो किस हैसियत से दिया और किस आधार पर दिया ? यदि ऐसा कोई निर्देश नहीं है, तो अधिकारी किसके नाम की आड़ लेकर फैसला टाल रहे हैं ? दोनों ही स्थितियों में सच्चाई सामने लाना आपकी जिम्मेदारी है. गृह विभाग से संबंधित फाइल मंगाइए और देखिए कि शिकायत किस अधिकारी तक पहुंची, उसने क्या लिखा और निर्णय कहां अटका.
ऐसी शिकायत मेरे अकेले की नहीं: बीजेपी नेता
यह शिकायत अब अकेले मेरी भी नहीं रह गई है. पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने भी अपने सुरक्षा वाहनों की हालत पर सवाल उठाए थे. उनके मुताबिक, उनके कार्यालय से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच छह पत्र भेजे गए. उन्होंने यह भी बताया कि 14 मार्च 2026 को गृह विभाग ने जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया था. इसके बाद भी शिकायत बनी रही. अभी 6 नवंबर की रात चौका के पास उनके काफ़िले का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ. दुर्घटना का कारण तकनीकी जांच बताएगी लेकिन सरकार आज ही यह बता सकती है कि छह पत्रों और अपने ही विभाग के निर्देश के बाद उसने किया क्या था.
खरीदे गए वाहन कितने उपयोगी: नेता प्रतिपक्ष
जब मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए नए वाहनों का आवंटन हो जाता है और विपक्ष में बैठे दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने काफ़िले की गाड़ियां चलने लायक रखने के लिए भी बार-बार लिखना पड़ता है, तब राजनीतिक दुर्भावना की आशंका क्यों न हो ? मैं आपसे इसका उत्तर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर चाहता हूं. खरीदे गए वाहनों में से आज कितने उपयोग में हैं, कितने रिज़र्व में रखना आवश्यक है और जिन वाहनों में लगातार खराबी दर्ज हुई है, उनके विकल्प पर क्या निर्णय हुआ ? यदि विभाग मेरी गाड़ी को आज भी सुरक्षा ड्यूटी के योग्य मानता है तो उसके अंतिम तकनीकी निरीक्षण की तारीख, रिपोर्ट और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारी का पदनाम मेरे कार्यालय को भेज दीजिए.
मेरी सुरक्षा राज्य सरकार का दायित्व: बाबूलाल
इस पत्र के साथ मैं, जर्जर बुलेटप्रूफ वाहन लौटा रहा हूं. मेरी स्वीकृत सुरक्षा व्यवस्था जारी रखने का दायित्व राज्य सरकार का है. गृह विभाग तत्काल मेरे और साथ चलने वाले जवानों के लिए तकनीकी जांच में उपयुक्त पाए गए वाहन उपलब्ध कराए साथ ही, सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की एक समान मानदंड पर समीक्षा कराई जाए मेरे पिछले पत्र और मेरे कार्यालय की शिकायतों पर हुई कार्रवाई का लिखित विवरण मुझे सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाए.
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