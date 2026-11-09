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बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी लौटाई, CM को लिखा पत्र, कांग्रेस बोली,- इथेनॉल की वजह खराब हुआ वाहन

बाबूलाल मरांडी- कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ( ETV BHARAT )

रांची: पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में लगी बुलेटप्रूफ गाड़ी को वापस करते हुए नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर बाबूलाल मरांडी ने बार-बार रास्ते में खराब हो रहे बुलेटप्रूफ वाहन को ससम्मान लौटाने और पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों पर जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है.

बाबूलाल ने लौटाई बुलेटप्रूफ गाड़ी