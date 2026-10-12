कांग्रेस पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की दी सलाह

कांग्रेस पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की दी सलाह
रांची में बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस को देश का दुश्मन बताया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 3:37 PM IST
रांची: दिल्ली में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रहे आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है.
उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है. वह अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं. इसलिए अलग-अलग गुटों में यह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले देश की जनता उनके चरित्र को समझ चुकी है. कांग्रेस को देश का दुश्मन बताते हुए कहा कि यह लोग विकास के दुश्मन हैं, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं न कि देश के लिए.
सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं: बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विपक्ष राजनीति का अखाड़ा न बनाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कांग्रेस शिष्टमंडल के मिलने की कोशिश करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं. यदि आपको किसी तरह की आपत्ति है तो वहां अर्जी दाखिल कर न्याय मांगा जा सकता है.
उन्होंने कहा कि लोग पीआईएल करके न्याय पाते हैं, लेकिन कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियां इसे हथकंडा बनाकर उसे भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहती है. यदि ऐसा होगा तो हाई कोर्ट एक राजनीतिक संस्था बनकर रह जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की चिंता करनी चाहिए और किसी अच्छे अस्पताल में उनका इलाज करवाना चाहिए. अन्यथा वे कांग्रेस को डूबाएंगे ही इंडिया गठबंधन को भी डूबा देंगे.
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