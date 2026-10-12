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कांग्रेस पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा न बनाने की दी सलाह

बाबूलाल मरांडी ( ETV BHARAT )

रांची: दिल्ली में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर चल रहे आंदोलन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है.

उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है. वह अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं. इसलिए अलग-अलग गुटों में यह आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ भी कर ले देश की जनता उनके चरित्र को समझ चुकी है. कांग्रेस को देश का दुश्मन बताते हुए कहा कि यह लोग विकास के दुश्मन हैं, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं न कि देश के लिए.