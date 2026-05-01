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शराब घोटाले में आरोपियों को मिल रही जमानत पर बाबूलाल मरांडी ने उठाएं सवाल! कहा- चार्जशीट में देरी 'प्रक्रिया' है या 'प्रोटेक्शन'?

शराब घोटाले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने के चलते आरोपियों को मिल रही जमानत पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं.

Babulal Marandi on liquor scam
बाबूलाल मरांडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 1, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपियों को एक के बाद एक जमानत मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चार्जशीट न दाखिल करने की वजह से यह हो रहा है. उन्होंने पूछा कि क्या यह देरी सामान्य ‘प्रक्रिया’ है या ‘प्रोटेक्शन’?

बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में विस्तार से लिखा, "झारखंड का शराब घोटाला शायद देश के उन दुर्लभ मामलों में गिना जाएगा, जहां घोटाले की जांच करने वाली एजेंसी और उसके अधिकारी खुद जांच के घेरे में आएंगे. आखिर क्या वजह है कि पुख्ता सबूतों के बावजूद मामला आगे नहीं बढ़ रहा? ACB ने खुद अपनी जांच में सैकड़ों-हजारों करोड़ के घोटाले की पुष्टि की. मुख्यमंत्री के पूर्व सचिव की गिरफ्तारी हुई, बड़े अधिकारियों के बयान दर्ज हुए. लेकिन आज तक एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई. यह देरी 'प्रक्रिया' है या 'प्रोटेक्शन'?"

बाबूलाल मरांडी का बयान (ETV Bharat)

एबाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा, "कहा जा रहा है कि उत्पाद विभाग से आधी रात को सबूत मिटा दिए गए. लेकिन घोटालेबाज शायद यह भूल गए कि हम डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक तकनीक के युग में जी रहे हैं. फाइलों को जलाया जा सकता है, पर डिजिटल ट्रेल को पूरी तरह मिटाना नामुमकिन है. ACB की इस रहस्यमयी सुस्ती पर भविष्य में उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां और माननीय अदालतें भी सवाल पूछेंगी. चार्जशीट का रुकना कानून के साथ मजाक है. जांच का गला घोंटने की कोशिश करने वाले अधिकारी भी जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे."

झारखंड के पूर्व सीए बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा, "मैं आश्वस्त करता हूं कि झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. न्याय की चक्की थोड़ी धीमी जरूर चल रही है, पर पीसती बहुत बारीक है. झारखंड के साथ न्याय होकर रहेगा. थोड़ा धैर्य रखिए, हिसाब सबका होगा!"

पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने एसीबी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि ACB ने अपनी जांच में ही सैकड़ों-हजारों करोड़ के घोटाले की पुष्टि की थी, पूर्व CM के सचिव की गिरफ्तारी हुई और बड़े अधिकारियों के बयान दर्ज हुए, फिर भी आज तक एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई. उन्होंने चार्जशीट न दाखिल होने के कारण आरोपियों को डिफॉल्ट जमानत मिल रही है. उन्होंने इसे ‘प्रक्रिया’ या ‘प्रोटेक्शन’ का सवाल बताया.

उन्होंने भविष्य कहा कि ACB की ‘रहस्यमयी सुस्ती’ पर आगे उच्च स्तरीय एजेंसियां और अदालतें सवाल उठाएंगी. उन्होंने जांच में बाधा डालने वाले अधिकारियों को जवाबदेही की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता की कमाई लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. न्याय की चक्की धीमी लेकिन बारीक चल रही है.

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शराब घोटाला मामले में एसीबी की भूमिका पर बाबूलाल ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग पर पलटवार करने में जुटा जेएमएम

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