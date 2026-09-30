ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने शराब नीति मामले में सीएम हेमंत की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधा निशाना

रांचीः शराब नीति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब नीति को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोलते हुए उनकी भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पोस्ट किया है.

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि हेमंत जी, यह सब संयोग है या झारखंड को लूटने की सुनियोजित साजिश? आपके छत्तीसगढ़ दौरे पर जिस अनवर ढेबर ने आपकी मेजबानी की थी, आपकी ACB अब कोर्ट में कह रही है कि उसी अनवर ढेबर ने झारखंड की शराब नीति में संशोधन कराने के लिए आपके तत्कालीन प्रधान सचिव विनय चौबे को 50 करोड़ रुपये की घूस दी थी. इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ मॉडल को झारखंड में लागू कराने और अरुणपति त्रिपाठी को JSBCL का सलाहकार नियुक्त कराने के लिए 5 करोड़ रुपये की अलग से घूस दिए जाने की बात भी जांच में सामने आ गई है.

उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? 5 करोड़ रुपये दिए गए, फाइलें चलीं और कैबिनेट से फटाफट फैसला पास हो गया. क्या झारखंड की जनता यह मान ले कि इतनी बड़ी रकम का लेन-देन हुआ, शराब नीति बदली गई, सलाहकार नियुक्त हुआ और मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी भनक तक नहीं लगी? बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को स्मरण दिलाते हुए कहा कि जब शराब नीति में संशोधन और परामर्शी नियुक्ति की पटकथा लिखी जा रही थी, तब हमने घोटाला होने से पहले ही आपको प्रमाण सहित पत्र लिखकर सचेत किया था.

छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने पर बाबूलाल ने उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा है कि झारखंड से सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम को छत्तीसगढ़ मॉडल का अध्ययन करने रायपुर भेजा गया था. मजेदार बात यह है कि अधिकारियों ने रायपुर जाकर महज 24 घंटे में, वह भी छुट्टी के दिन, रिपोर्ट तैयार कर दी और छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाने की अनुशंसा भी कर दी.

फिर जब ED की जांच आगे बढ़ने लगी और जांच की आंच में सीएम के भी झुलसने की प्रबल संभावना बनी तो इस पूरे मामले में जांच को बाधित करने के उद्देश्य से सभी मोहरों को ACB के माध्यम से गिरफ्तार कराया गया और बिना चार्जशीट के उन्हें जेल से बाहर निकलवा दिया गया, ताकि ये जांच घोटाले के असली गुनाहगार सरगना बचे रह जाएं.