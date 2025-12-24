ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी पहुंचे धनबाद, राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

धनबाद: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भूली पहुंचे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर भूली ए-ब्लॉक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में चलाए गए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए. उनके साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा भी अभियान में शामिल हुए. इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे.



बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी दी श्रद्धांजलि

बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सूबे के हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने हजारीबाग में मोबाइल की टॉर्चलाइट की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने से जुड़े वायरल वीडियो के संबंध में बात की. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. सरकारी उदासीनता के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)



बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झोले में शव ले जाने से जुड़े वायरल वीडियो भी सामने आया है. जो राज्य सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि झारखंड में आम लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि राज्य में स्वास्थ सुविधाओं में फौरन सुधार होनी चाहिए.