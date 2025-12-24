ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी पहुंचे धनबाद, राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था पर खड़े किए सवाल

धनबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन को लेकर पर बाबूलाल मरांडी स्मृति पार्क पहुंचे. स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए.

BABULAL MARANDI IN DHANBAD
बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते कार्यकर्ता (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 6:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भूली पहुंचे. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को लेकर भूली ए-ब्लॉक स्थित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में चलाए गए स्वच्छता अभियान में शामिल हुए. उनके साथ धनबाद विधायक राज सिन्हा भी अभियान में शामिल हुए. इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे.


बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी दी श्रद्धांजलि

बाबूलाल मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सूबे के हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने हजारीबाग में मोबाइल की टॉर्चलाइट की रोशनी में ऑपरेशन किए जाने से जुड़े वायरल वीडियो के संबंध में बात की. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. सरकारी उदासीनता के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)


बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झोले में शव ले जाने से जुड़े वायरल वीडियो भी सामने आया है. जो राज्य सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि झारखंड में आम लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि राज्य में स्वास्थ सुविधाओं में फौरन सुधार होनी चाहिए.

babulal marandi in dhanbad
अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति पार्क में मौजूद बाबूलाल मरांडी और अन्य नेतागण (ईटीवी भारत)

हर विधानसभा में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगा कार्यक्रम

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 31 दिसंबर तक अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति में हर विधानसभा में अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में गोष्ठी और कवि सम्मलेन जैसे प्रोग्राम आयोजित होंगे. जिसके जारिए अटल जी से जुड़े सभी विषयों को नई पीढ़ी को अवगत कराना है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश को एक मजबूती प्रदान करने का काम किया. पोखरण में परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतूर्भुज सड़कें, नदी को जोड़ने वाली योजनाएं, यहां तक कि गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी की देन है.

ये भी पढ़ें: रांची में बीजेपी की सांगठनिक बैठक, 25-31 दिसंबर तक विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी करेगी अटल स्मृति सम्मेलन

“मुआवजा अब दर्द नहीं, राजनीति देखकर तय हो रहा है”, बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला

बाबूलाल मरांडी के बयान पर भड़का झामुमो, कहा- वो झारखंड विरोधी हो गए हैं

TAGGED:

BABULAL MARANDI
DHANBAD
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन
BABULAL MARANDI IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.