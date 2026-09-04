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छेड़खानी मामले में गहराया विवाद, भाजपा ने वार्ड पार्षद के साथ पुलिस पर उठाया सवाल

गिरिडीह में छेड़खानी के बाद हुए बवाल के मामले में विवाद गहरा गया है. बाबूलाल मरांडी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

Babulal Marandi
भाजपा नेता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
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गिरिडीह: नाबालिग लड़की संग छेड़खानी के मामले को लेकर हुए बवाल के बाद दूसरे दिन मामला विवादित हो गया है. गुरुवार की रात को थाना परिसर के अंदर हुए बवाल के बीच पुलिस द्वारा लाठी चटखाने के मामले पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पचम्बा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 'अपराधियों के सामने पीठ दिखाकर भागने वाली हेमंत सरकार की पुलिस थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाकर खुद को शेर समझ रही है'. बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजीत राय, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश यादव एवं भाजयुमो के नेता संजीव सिंह ने स्थानीय थाना की पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि पुलिस के द्वारा भाजयुमो कार्यकर्त्ता को पीटा गया. भाजयुमो कार्यकर्त्ता श्रेयांश को काफी पीटा गया. भाजपा नेताओं ने पचम्बा वार्ड नंबर 2 के पार्षद लालो राइन पर भी कई आरोप लगाए हैं.

छेड़खानी मामले में गहराया विवाद (Etv Bharat)

भाजपा नेताओं ने कहा कि गुरुवार की रात को जब पीड़िता एवं उसकी मां को लेकर भाजयुमो के लोग थाना पहुंचे तो वहां पर वार्ड दो के पार्षद लालो भी पहुंच गए. उन्होंने कहा कि लालो द्वारा पीड़िता की मां पर दबाव बनाया गया कि वह मुकदमा नहीं करे.

लालो ने कहा - वह पीड़िता के साथ

इधर, वार्ड पार्षद लालो राइन ने कहा कि गुरुवार की रात को थाना प्रभारी ने उन्हें थाना बुलाया था. वे थाना पहुंचे तो वहां पता चला कि एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की घटना घटी है. उन्होंने पूरी जानकारी ली और साफ कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इस बीच वहां कहा सुनी होनी लगी तो माहौल खराब हुआ और पुलिस द्वारा लाठी भांजी गई. लोगों को बचाने के दौरान उन्हें काफी चोट आयी. उनका हाथ टूट गया है.

उन्होंने कहा कि वह आज भी पीड़िता व उसके घरवालों के साथ हैं. जिस किसी ने भी बच्ची के साथ छेड़खानी जैसी हरकत की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. रही बात भाजपा की तो वह इस मामले में राजनीति कर रही है.

क्या कहती है पुलिस

इधर, डीएसपी आरके राणा ने कहा कि छेड़खानी के एक मामले को लेकर दो पक्ष थाना पहुंचे थे और परिसर में आपस में उलझ रहे थे. इसी में उलझन को शांत करने व मारपीट से रोकने के लिए दोनों पक्ष को खदेड़ा गया. दूसरी तरफ पीड़िता के मामले में प्राथमिकी दर्ज करतें हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.

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