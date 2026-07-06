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नेता प्रतिपक्ष ने परिवहन विभाग में वित्तीय अनियमितता का लगाया आरोप, कहा- निजी कंपनी पर सरकार क्यों मेहरबान

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड राज्य परिवहन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है.

Babulal Marandi raised questions about functioning of State Transport Department in Ranchi
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 6, 2026 at 5:17 PM IST

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रांचीः झारखंड राज्य परिवहन विभाग के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला बोला है.

दरअसल, विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाली गुड़गांव की रोजमार्टा कंपनी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध 22 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया. इसके बाद 22 मार्च 2026 तक का मिली विस्तार के बाद भी कार्य किए जाने और इसका भुगतान परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है.

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा है कि ट्रेजरी स्कैम और फर्जी बैंक गारंटी घोटाले पर उठे सवालों का जवाब अभी तक जनता को नहीं मिला है. इसी बीच एक और गंभीर वित्तीय अनियमितता परिवहन विभाग से सामने आ रही है. यह दर्शाता है कि राज्य में हर जगह, हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार इस पर तनिक भी गंभीर नहीं है.

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार झारखंड में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड की प्रिंटिंग का कार्य करने वाली गुड़गांव की रोजमार्टा कंपनी के साथ राज्य सरकार का अनुबंध 22 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद केवल 22 मार्च 2026 तक का विस्तार दिया गया.

इसके बावजूद पिछले लगभग तीन महीनों से बिना किसी वैध अनुबंध और बिना अधिकृत एक्सटेंशन के वही कंपनी कार्य कर रही है, और परिवहन विभाग द्वारा उसे करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया जा रहा है. बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में पूछा है कि आखिर किस नियम के तहत बिना वैध अनुबंध के भुगतान किए जा रहे हैं? इसकी अनुमति किस अधिकारी ने दी? क्या वित्त विभाग को इसकी जानकारी है? क्या सक्षम प्राधिकारी या कैबिनेट से इसकी स्वीकृति ली गई थी, या फिर सब कुछ पर्दे के पीछे तय किया गया?

मुख्यमंत्री दें इस पूरे मामले में जवाब- नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस मामले में जवाब देना चाहिए कि यदि किसी आम ठेकेदार का अनुबंध समाप्त हो जाए, तो क्या उसे एक दिन भी बिना एग्रीमेंट के सरकारी कार्य करने दिया जाएगा? यदि नहीं, तो रोजमार्टा कंपनी के लिए अलग नियम क्यों? उसे यह विशेष संरक्षण किसके इशारे पर मिल रहा है?

उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता जानना चाहती है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा. क्या सरकार इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेगी, या फिर इस मामले में भी ट्रेजरी स्कैम की तरह कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर असली जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास होगा?

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