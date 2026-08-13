नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल, कहा-भ्रष्टाचार के मामलों में आज तक कोई भी IPS अधिकारी जेल क्यों नहीं गया?
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मामलों में आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठाया है.
Published : August 13, 2026 at 8:40 PM IST
रांचीः राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में केवल IAS अधिकारियों की ही गिरफ्तारी क्यों होती है. उन्होंने कहा कि कानून के हाथ इनके गिरेबान तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस महकमे के रसूखदार आकाओं (आईपीएस अधिकारियों) तक जांच की आंच क्यों नहीं पहुंच पाई है ? उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी IPS अधिकारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया?
उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जब भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने की लूट में लिप्त IAS अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो खाकी वर्दी वाले IPS अधिकारियों को यह 'अभेद्य सुरक्षा कवच' किसने दे रखा है?
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से हमने देखा कि भ्रष्टाचार के महापाप में कई शीर्ष IAS अधिकारियों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा. जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की और यह साबित हुआ कि प्रशासनिक तंत्र का एक हिस्सा राज्य को दीमक की तरह चाट रहा था, लेकिन क्या अपराध और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा साम्राज्य पुलिस की मिलीभगत के बिना चल सकता है? जिस राज्य में कोयला, बालू, पत्थर और लौह अयस्क का अरबों रुपयों का अवैध कारोबार दिन-दहाड़े धड़ल्ले से चल रहा है, क्या वह बिना पुलिसिया संरक्षण के संभव है?
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आए दिन अवैध जमीन के धंधे, खुलेआम रंगदारी वसूली, कुख्यात सुजीत सिन्हा जैसे आपराधिक गिरोहों के साथ पुलिस की सांठगांठ और यहां तक कि भोले-भाले आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामलों में पुलिस अधिकारियों के नाम सामने आते हैं. एक पूर्व DGP तक के तार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों से जुड़ने के संगीन आरोप लगे. राज्य की अस्मिता लुटती रही, लेकिन आज तक कोई भी IPS अधिकारी सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया?
उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या यह संभव है कि राज्य में संगठित अपराध और माफियाओं का इतना बड़ा नेक्सस बिना किसी IPS की संलिप्तता के चल रहा हो? फिर यह कैसा सिस्टम है, जहां IAS अधिकारियों के गिरेबान तक तो कानून के हाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस महकमे के रसूखदार आकाओं तक जांच की आंच नहीं पहुंच पाती है?
उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज पूरे झारखंड को इस असमानता पर विचार करने की जरूरत है. राज्य के जो गिने-चुने ईमानदार IAS/IPS अधिकारी हैं, उन्हें भी आज गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इस सड़े हुए सिस्टम में पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को बचाने वाला वह अदृश्य 'कवच' क्या है? जब सजा और बदनामी सिर्फ IAS के हिस्से आ रही है, तो IPS अधिकारियों को 'सात खून माफ' का यह विशेषाधिकार क्यों?
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