रात होने पर बाहर जाना मना है? जमशेदपुर में वायरल वीडियो पर बाबूलाल मरांडी ने पूछे सीएम हेमंत से सवाल
जमशेदपुर में सड़क पर खड़े लोगों पर लाठियां चलाकर हटाने के मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं.
Published : September 28, 2026 at 10:15 AM IST
जमशेदपुर: रात में दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए जमशेदपुर पुलिस द्वारा लाठियां चलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में अपराध नियंत्रण का समाधान नहीं हो सकता. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया है.
दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिसकर्मी दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोगों को हटाते और लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं. इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराध नियंत्रण जरूरी है, लेकिन आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि ये कैसी कार्रवाई है? पुलिस द्वारा अपने नकारेपन को छुपाने और अपराधियों पर लगाम लगाने के नाम पर आम जनता पर ही लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं?
जमशेदपुर में रात्रि गश्ती के वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोगों को हटाते और लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं। अपराध नियंत्रण जरूरी है, लेकिन आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं हो सकता।— Babulal Marandi (@yourBabulal) September 27, 2026
मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी, ये कैसी कार्रवाई है?… pic.twitter.com/Cpm9ieBkej
उन्होंने आगे कहा कि जनता को पीटने से अपराध खत्म नहीं होगा. कार्रवाई करनी है तो भ्रष्ट और अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कीजिए. अगर ऐसी सख्ती ईमानदारी से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अपराधियों पर हो, तो झारखंड की तस्वीर बदल सकती है.
उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार चाहती है कि आम आदमी शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाए? ऐसी कार्रवाई तो लोगों को लालू राबड़ी के पुराने ‘जंगलराज’ की याद दिला रही है. बेहतर होगा कि पूरे राज्य में चार बजे के बाद कर्फ्यू ही लगा दीजिए. फिर पुलिस को कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार को ‘सुरक्षा’ देने के लिए पूरा समय मिल जाएगा और भ्रष्ट तंत्र की कमाई भी चलती रहेगी.
वहीं सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और अपराध नियंत्रण का मतलब आम नागरिकों में भय पैदा करना नहीं, बल्कि उनके भीतर विश्वास जगाना है. रात्रि गश्ती के नाम पर सड़कों और दुकानों पर मौजूद आम जनता पर लाठियां बरसाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है. पुलिस को अपनी मुस्तैदी और सख्ती अपराधियों, भ्रष्ट तत्वों और अवैध धंधेबाजों पर दिखानी चाहिए, न कि मेहनत-मजदूरी कर घर लौट रहे आम लोगों पर.
सुरक्षा और अपराध नियंत्रण का मतलब आम नागरिकों में भय पैदा करना नहीं, बल्कि उनके भीतर विश्वास जगाना है। रात्रि गश्ती के नाम पर सड़कों और दुकानों पर मौजूद आम जनता पर लाठियां बरसाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है।पुलिस को अपनी मुस्तैदी और सख्ती अपराधियों, भ्रष्ट तत्वों और अवैध… pic.twitter.com/7sBPwzsnpN— Sita Soren (@SitaSorenMLA) September 27, 2026
अजय कुमार ने भी उठाए सवाल
वहीं इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष के नेता भी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार ने पुलिस की इस कार्रवाई को अमानवीय और बर्बर बताया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर की सड़कों पर पुलिस का यह अमानवीय और बर्बर चेहरा बेहद विचलित करने वाला है.
जमशेदपुर की सड़कों पर @Jsr_police का यह अमानवीय और बर्बर चेहरा बेहद विचलित करने वाला है।— Dr. Ajoy Kumar (@drajoykumar) September 27, 2026
एक पूर्व IPS अधिकारी के रूप में, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वर्दी का काम जनता में सुरक्षा का भाव जगाना है, न कि लाठियों के दम पर खौफ पैदा करना।
अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए… pic.twitter.com/KmRcweis3i
उन्होंने कहा कि एक पूर्व IPS अधिकारी के रूप में, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वर्दी का काम जनता में सुरक्षा का भाव जगाना है, न कि लाठियों के दम पर खौफ पैदा करना. अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पेशेवर तरीके और कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, न कि राह चलते नागरिकों की सरेआम बेरहमी से पिटाई. उन्होंने पुलिस के सीनियर अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस घटना का तुरंत संज्ञान लें और दोषी अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें.
यह भी पढ़ें:
जमशेदपुर सड़क हादसे के बाद जागा परिवहन विभागः जानें, मंत्री दीपक बिरुआ ने की किस बात की अपील
जमशेदपुर के एक मॉल में फायरिंग, तीन युवकों को लगी गोली
जमशेदपुर बैंक डकैती: डकैतों की जानकारी के बदले 2 लाख रुपये का इनाम, पुलिस ने की घोषणा