ETV Bharat / state

रात होने पर बाहर जाना मना है? जमशेदपुर में वायरल वीडियो पर बाबूलाल मरांडी ने पूछे सीएम हेमंत से सवाल

जमशेदपुर: रात में दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोगों को हटाने के लिए जमशेदपुर पुलिस द्वारा लाठियां चलाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लेकर विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के नेता भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में अपराध नियंत्रण का समाधान नहीं हो सकता. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया है.

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में रात्रि गश्ती के दौरान पुलिसकर्मी दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोगों को हटाते और लाठियां चलाते नजर आ रहे हैं. इसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराध नियंत्रण जरूरी है, लेकिन आम नागरिकों को पीटना किसी भी स्थिति में समाधान नहीं हो सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल किया कि ये कैसी कार्रवाई है? पुलिस द्वारा अपने नकारेपन को छुपाने और अपराधियों पर लगाम लगाने के नाम पर आम जनता पर ही लाठियां क्यों बरसाई जा रही हैं?

उन्होंने आगे कहा कि जनता को पीटने से अपराध खत्म नहीं होगा. कार्रवाई करनी है तो भ्रष्ट और अपराधियों से मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों पर कीजिए. अगर ऐसी सख्ती ईमानदारी से भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और अपराधियों पर हो, तो झारखंड की तस्वीर बदल सकती है.

उन्होंने आगे पूछा कि क्या सरकार चाहती है कि आम आदमी शाम होते ही अपने घरों में दुबक जाए? ऐसी कार्रवाई तो लोगों को लालू राबड़ी के पुराने ‘जंगलराज’ की याद दिला रही है. बेहतर होगा कि पूरे राज्य में चार बजे के बाद कर्फ्यू ही लगा दीजिए. फिर पुलिस को कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार को ‘सुरक्षा’ देने के लिए पूरा समय मिल जाएगा और भ्रष्ट तंत्र की कमाई भी चलती रहेगी.

वहीं सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुरक्षा और अपराध नियंत्रण का मतलब आम नागरिकों में भय पैदा करना नहीं, बल्कि उनके भीतर विश्वास जगाना है. रात्रि गश्ती के नाम पर सड़कों और दुकानों पर मौजूद आम जनता पर लाठियां बरसाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है. पुलिस को अपनी मुस्तैदी और सख्ती अपराधियों, भ्रष्ट तत्वों और अवैध धंधेबाजों पर दिखानी चाहिए, न कि मेहनत-मजदूरी कर घर लौट रहे आम लोगों पर.