बजरंग दल के बहादुरों ने ढूंढा लापता बच्चों को, पुलिस ले रही सारा श्रेय? बाबूलाल मरांडी का तीखा प्रहार

रांची से लापता अंश और अंशिका की बरामदगी को लेकर पुलिस के रवैये पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं.

Babulal Marandi questioned the police handling of the recovery of Ansh and Anshika
बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 8:53 PM IST

रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लापता बच्चों की बरामदगी का पूरा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों से लापता बच्चों को रामगढ़ के चितरपुर से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सकुशल बरामद किया, लेकिन पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए इन युवाओं का जिक्र तक नहीं किया.

बजरंग दल के युवाओं की दिलेरी काबिल-ए-तारीफ

बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि "पुलिस ने काफी मेहनत की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अंततः बजरंग दल के युवाओं सचिन प्रजापति, डबलू साहू, सन्नी और उनके साथियों ने ही बच्चों को ढूंढ निकाला. उनकी दिलेरी काबिल-ए-तारीफ है." उन्होंने पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि बरामदगी के असली हीरोज का नाम न लेना और वाहवाही हड़पने का प्रयास 'घटिया' है.

पुलिस करें युवाओं को सम्मानितः मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने मांग की कि पुलिस इन युवाओं को बुलाकर सम्मानित करे, ताकि भविष्य में भी लोग आगे आएं. उन्होंने इसे 'दलाल संस्कृति' करार देते हुए कहा, "दूसरों की पहचान और मेहनत को खा जाना शर्मनाक है. मुख्यमंत्री ने भी प्रशासन की तारीफ के पुल बांधे हैं, लेकिन उन्हें धरातल की सच्चाई पता कर अपने पोस्ट में संशोधन करना चाहिए." अगर ऐसा न हुआ तो व्यवस्था को संवेदनहीन बताते हुए उन्होंने पुलिस अधिकारियों की निंदा की.

बाबूलाल मरांडी की यह टिप्पणी रामगढ़ क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां स्थानीय लोग बजरंग दल के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं. पुलिस ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

