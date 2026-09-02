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ETV भारत के वीडियो क्लिप को बाबूलाल मरांडी ने किया शेयर, JSSC-CGL जांच पर सरकार से पूछा- पहले सीआईडी जांच सही थी या अब?

रांची: झारखंड में JSSC-CGL परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला एक बार फिर राजनीतिक मुद्दा बन गया है. बाबूलाल मरांडी ने ईटीवी भारत को दिए गए पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई सवाल पूछे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि तत्कालीन CID जांच के दौरान मामले को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हुई और हाईकोर्ट में भी गलत शपथ पत्र देकर गुमराह किया गया. हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है.

बड़ी मछलियों को बचाए जाने की आशंका

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि JSSC-CGL परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पहले CID की जांच में जो बातें सामने आई थीं, अब उसी मामले में CID के वर्तमान एडीजी मनोज कौशिक के नेतृत्व में अलग तस्वीर सामने आ रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पहले की जांच सही थी तो आज बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं और नए तथ्य कैसे सामने आ रहे हैं. शंका जताई है कि पूरे मामले पर पर्दा डालने और छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाने का काम तो नहीं हो रहा है?

वीडियो को लेकर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उस समय जांच में परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोपों को अलग तरीके से देखा गया था. अब छात्रों और बेरोजगारों के लगातार आंदोलन और आक्रोश के बीच CID की जांच में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं. बाबूलाल मरांडी ने सरकार से पूछा कि आखिर दोनों जांचों में अंतर क्यों दिखाई दे रहा है. उनका कहना है कि एक ही जांच एजेंसी द्वारा अलग-अलग समय में अलग तस्वीर सामने आने से जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

अगर जांच गलत थी तो कार्रवाई क्यों नहीं?