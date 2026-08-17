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नीरज सिन्हा-प्रशांत कुमार पर कार्रवाई क्यों नहीं, JSSC-CGL विवाद में वार्ता से पहले बाबूलाल का CM से सवाल

JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों और सरकार के बीच वार्ता से पहले बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से सवाल किया है.

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बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2026 at 10:02 AM IST

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रांची: JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार 24वें दिन भी जारी है. आज दोपहर 2 बजे सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच वार्ता होनी है. इससे ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई गंभीर सवाल पूछे हैं.

प्रशांत कुमार और नीरज सिन्हा पर कार्रवाई क्यों नहीं

बाबूलाल मरांडी ने JSSC-CGL विवाद में प्रभारी चेयरमैन IAS प्रशांत कुमार और सचिव सुधीर गुप्ता पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार से सवाल किया है. उन्होंने पूछा कि लगातार सामने आ रहे खुलासों के बावजूद यदि सरकार कोर्ट के आदेश की व्याख्या को लेकर परीक्षा रद्द करने में मजबूरी बता रही है, तो इन अधिकारियों को पद से हटाने, FIR दर्ज कराने और कार्रवाई करने में कैसी मजबूरी है.

नीरज सिन्हा पर मेहरबानी क्यों

नेता प्रतिपक्ष ने JSSC मामले में इस्तीफा देने वाले नीरज सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने इसकी तुलना JPSC मामले में इस्तीफा देने वाले ख्यांगते की गिरफ्तारी से की और पूछा कि एक मामले में कार्रवाई और दूसरे में कथित नरमी क्यों बरती जा रही है. बता दें कि नीरज सिन्हा राज्य के डीजीपी के पद से सेवानिवृत होने के बाद जेएसएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे.

IAS और IPS होने का फर्क तो नहीं: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाया कि क्या ख्यांगते के IAS और नीरज सिन्हा के IPS अधिकारी होने की वजह से दोनों मामलों में अलग-अलग रवैया अपनाया जा रहा है. उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है.

10-12 नामों पर कार्रवाई की मांग

बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो कथित गड़बड़ी से जुड़े लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए. उन्होंने घूस देकर नौकरी हासिल करने के आरोपों को लेकर वायरल हो रहे 10-12 नामों की जांच कराने, संबंधित लोगों को पद से हटाने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है.

JPSC-JSSC मामलों की CBI जांच की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने छात्रों की मांग के मुताबिक JPSC और JSSC से जुड़े सभी विवादित मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग भी दोहराई. उन्होंने कहा कि केवल आंदोलन खत्म कराने की कोशिश करने के बजाय सरकार को छात्रों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए.

सोमवार दोपहर 2 बजे सरकार और छात्रों की वार्ता

JPSC और JSSC परीक्षा विवाद को लेकर सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच सोमवार यानि आज दोपहर 2 बजे वार्ता प्रस्तावित है. बाबूलाल मरांडी के सवालों के बाद इस वार्ता को और महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अब देखना होगा कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है.

इस बीच छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. रविवार को आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया था. ऐसे में आज की वार्ता से आंदोलन के समाधान की कोई राह निकलती है या गतिरोध और बढ़ता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं.

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