DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, कहा- सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी पद पर तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर तंज कसा है.
Published : December 31, 2025 at 8:31 PM IST
रांची: डीजीपी नियुक्ति पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. राज्य सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को सेवाकाल के अंतिम दिन स्थायी डीजीपी के रूप में 8.01.2025 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 76 द्वारा गठित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 तथा संकल्प संख्या 5051 दिनांक 29.12.2025 द्वारा संशोधित प्रावधान का हवाला देते हुए नियुक्त कर सभी को चौंका दिया है. जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं.
सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी: बाबूलाल
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके निर्णय के लिए बधाई दी और कहा कि बधाई इस बात के लिए कि आपने बता दिया है कि नियम कानून, संविधान और न्यायालय आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास में जंगल राज चलाने वालों में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने के लिये मुख्यमंत्री चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं.
बधाई मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी,— Babulal Marandi (@yourBabulal) December 30, 2025
बधाई इस बात के लिये कि आपने बता दिया है कि नियम, क़ानून, संविधान, न्यायालय आपके कोई मायने नहीं रखता।
इतिहास में जंगल राज चलाने वालों में अपना नाम सबसे उपर लिखाने के लिये आप चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं।यह तो आपने… pic.twitter.com/GUhfIGHRy9
ऊपर वाले की लाठी में नहीं आती आवाज
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तो मुख्यमंत्री ने अपने निर्णय से साबित कर ही दिया है, लगे हाथ यह काम भी कर ही देना चाहिए लेकिन इतना जरूर है कि कानून, संविधान, न्यायपालिका की परवाह भले ही मुख्यमंत्री नहीं करें लेकिन भगवान से जरूर डरें. ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो सब देख रहे हैं, उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है लेकिन चोट बहुत लगती है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष अंतिम दिन सांकेतिक प्रहार करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में नए संघर्ष की शुरूआत होगी.
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM से @JharkhandPolice पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्रीमती तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्रीमती मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। pic.twitter.com/3GxzHDXLh9— IPRD Jharkhand (@prdjharkhand) December 31, 2025
मुख्यमंत्री से मिलीं डीजीपी तदाशा मिश्रा
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.
अनुराग गुप्ता के स्थान पर डीजीपी बनाई गईं तदाशा मिश्रा
गौरतलब है कि तदाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. इन्हें नवंबर 2025 में अनुराग गुप्ता के स्थान पर कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था. अनुराग गुप्ता की नियुक्ति फरवरी 2025 में हुई थी. तदाशा मिश्रा ने 7 नवंबर 2025 को पदभार संभाला और दिसंबर 2025 में उनकी नियुक्ति को नियमित कर दिया गया है. इस तरह से तदाशा मिश्रा, झारखंड की पहली महिला महिला पुलिस पदाधिकारी हैं जो डीजीपी बनी हैं.
