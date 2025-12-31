ETV Bharat / state

DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, कहा- सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी पद पर तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर तंज कसा है.

NEW DGP MEETS CM HEMANT SOREN
डीजीपी तदाशा मिश्रा की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 31, 2025 at 8:31 PM IST

रांची: डीजीपी नियुक्ति पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. राज्य सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को सेवाकाल के अंतिम दिन स्थायी डीजीपी के रूप में 8.01.2025 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 76 द्वारा गठित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 तथा संकल्प संख्या 5051 दिनांक 29.12.2025 द्वारा संशोधित प्रावधान का हवाला देते हुए नियुक्त कर सभी को चौंका दिया है. जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं.

सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी: बाबूलाल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके निर्णय के लिए बधाई दी और कहा कि बधाई इस बात के लिए कि आपने बता दिया है कि नियम कानून, संविधान और न्यायालय आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास में जंगल राज चलाने वालों में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने के लिये मुख्यमंत्री चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं.

ऊपर वाले की लाठी में नहीं आती आवाज

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तो मुख्यमंत्री ने अपने निर्णय से साबित कर ही दिया है, लगे हाथ यह काम भी कर ही देना चाहिए लेकिन इतना जरूर है कि कानून, संविधान, न्यायपालिका की परवाह भले ही मुख्यमंत्री नहीं करें लेकिन भगवान से जरूर डरें. ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो सब देख रहे हैं, उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है लेकिन चोट बहुत लगती है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष अंतिम दिन सांकेतिक प्रहार करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में नए संघर्ष की शुरूआत होगी.

मुख्यमंत्री से मिलीं डीजीपी तदाशा मिश्रा

कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तदाशा मिश्रा को पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

अनुराग गुप्ता के स्थान पर डीजीपी बनाई गईं तदाशा मिश्रा

गौरतलब है कि तदाशा मिश्रा 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं. इन्हें नवंबर 2025 में अनुराग गुप्ता के स्थान पर कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था. अनुराग गुप्ता की नियुक्ति फरवरी 2025 में हुई थी. तदाशा मिश्रा ने 7 नवंबर 2025 को पदभार संभाला और दिसंबर 2025 में उनकी नियुक्ति को नियमित कर दिया गया है. इस तरह से तदाशा मिश्रा, झारखंड की पहली महिला महिला पुलिस पदाधिकारी हैं जो डीजीपी बनी हैं.

