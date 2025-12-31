ETV Bharat / state

DGP तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने कसा तंज, कहा- सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी

रांची: डीजीपी नियुक्ति पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है. राज्य सरकार द्वारा प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा को सेवाकाल के अंतिम दिन स्थायी डीजीपी के रूप में 8.01.2025 को जारी विभागीय अधिसूचना संख्या 76 द्वारा गठित महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड का चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2025 तथा संकल्प संख्या 5051 दिनांक 29.12.2025 द्वारा संशोधित प्रावधान का हवाला देते हुए नियुक्त कर सभी को चौंका दिया है. जाहिर तौर पर अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं.

सीएम चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी बना सकते हैं डीजीपी: बाबूलाल

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके निर्णय के लिए बधाई दी और कहा कि बधाई इस बात के लिए कि आपने बता दिया है कि नियम कानून, संविधान और न्यायालय आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं. उन्होंने कहा कि इतिहास में जंगल राज चलाने वालों में अपना नाम सबसे ऊपर लिखवाने के लिये मुख्यमंत्री चाहें तो सुप्रियो भट्टाचार्य को भी डीजीपी बना सकते हैं.

ऊपर वाले की लाठी में नहीं आती आवाज

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तो मुख्यमंत्री ने अपने निर्णय से साबित कर ही दिया है, लगे हाथ यह काम भी कर ही देना चाहिए लेकिन इतना जरूर है कि कानून, संविधान, न्यायपालिका की परवाह भले ही मुख्यमंत्री नहीं करें लेकिन भगवान से जरूर डरें. ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, वो सब देख रहे हैं, उसकी लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती है लेकिन चोट बहुत लगती है. बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष अंतिम दिन सांकेतिक प्रहार करते हुए नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए साल में नए संघर्ष की शुरूआत होगी.