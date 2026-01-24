सीएम हेमंत सोरेन नहीं होंगे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल, नेता प्रतिपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर घेरा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
Published : January 24, 2026 at 5:38 PM IST
रांची: झारखंड स्थापना के बाद से उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण की परंपरा चली आ रही है. लेकिन इस साल विदेश दौरा पर रहने की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह दुमका के उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे. इस मौके पर दुमका में शनिवार को परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया. लेकिन अब यही मामला राजनीतिक खींचतान का कारण बन गया है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है.
लंदन में शॉपिंग के लिए यात्रा अवधि बढ़ी: बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने 'लंदन शॉपिंग सेशन' के लिए यात्रा की अवधि बढ़ाते हुए इस बार गणतंत्र दिवस महापर्व से भी दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यंत्री को सिर्फ व्हाइट बैज और महंगे कोट मफलर वाले फोटो सेशन की चिंता है. जबकि हर दिन राज्य को नए जख्म मिल रहे हैं.
जमशेदपुर के अपह्रत व्यवसायी का सुराग नहीं: बाबूलाल मरांडी
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री तो एक बैठक का एंट्री कार्ड मिलने पर फूले नहीं समा रहे हैं. उन्हें झारखंड की दुर्दशा से कोई वास्ता नहीं है. बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर से अपह्रत व्यवसायी का अबतक कोई सुराग नहीं मिलने, आदिवासी नेता सोमा मुंडा के हत्यारों की अबतक गिरफ्तारी नहीं होने और युवाओं को नौकरी के लिए दर-दर भटकने का हवाला दिया है.
उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में बालू, पत्थर, कोयला जैसे खनिजों की लूट मची हुई है. शराब घोटाला और अब घोटाले की जांच में घोटाला हो रहा है. आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. उन्होंने सरस्वती पूजा के दिन बोकारो के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की तीन बसों और एक टाटा मैजिक को असामाजिक तत्वों द्वारा आग में झोंकने का भी हवाला दिया है. नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आत्मचिंतन करने का सुझाव दिया है. साथ ही आत्ममुग्धता से ऊपर उठकर झारखंड की ध्वस्त कानून व्यवस्था की नैतिक जिम्मेदारी लेने का भी सुझाव दिया है.
