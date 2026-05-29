ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी ने की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की सराहना, कहा- बांग्लादेशी घुसपैठियों को होगा सफाया

पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए केंद्र द्वारा बनाई गई कमेटी की सराहना की.

BABULAL MARANDI
बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 29, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पाकुड़ : बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति को खतरा पहुंचा है. डेमोग्राफी चेंज की वास्तविकता जानने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाई लेवल कमेटी गठन ऐतिहासिक फैसला है. केंद्र सरकार के इस फैसले से न केवल डेमोग्राफी चेंज की हकीकत का पता चलेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति को बचाने में भी मदद मिलेगी. यह कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का.

पाकुड़ में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के समापन सत्र में भाग लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की वजह से संथाल परगना प्रमंडल और झारखंड के कई जिले में आदिवासियों की आबादी कम हो गयी. मुस्लिमों की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

बाबूलाल मरांडी ने की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की सराहना (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी डेमोग्राफी चेंज के मामले की गहनता से जांच करेगी और जांच के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को भागना पड़ेगा. देश के कई हिस्सों सहित झारखंड और संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण खासकर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा जैसे गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है. आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जब हाई लेवल कमेटी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी आदिवासियों की जीवन और जिंदगी में बदलाव आयेगा.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल में 1951 में आदिवासियों की आबादी जो थी, आज डेमोग्राफी चेंज होने के कारण घटकर 25 प्रतिशत रह गयी है. जबकि मुसलमानों की 9 प्रतिशत आबादी आज बढ़कर 22 प्रतिशत हो गयी.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बांग्लादेश से सटा हुआ संथाल परगना प्रमंडल है, जिसके चलते यहां के डेमोग्राफी में काफी बदलाव आया है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुवेदु अधिकारी के सीएम बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों में भाग दौड़ मची हुई है. उन्होने कहा कि झारखंड में होने वाले एसआईआर से भी घुसपैठियों की हकीकत का पता चलेगी.

यह भी पढ़ें:

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एफआईआर कराने की धमकी पर बोले बाबूलाल- मैं डरकर भागने वालों में नहीं

बाबूलाल मरांडी को दूरबीन गिफ्ट करना चाहते हैं डॉ. इरफान अंसारी! जानें किस बात पर मंत्री ने दी FIR कराने की धमकी

बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, बोले- स्वास्थ्य विभाग में हुआ घोटाला, CBI करें मामले की जांच

TAGGED:

BABULAL MARANDI IN PAKUR
BANGLADESHI INFILTRATORS JHARKHAND
पाकुड़ में बाबूलाल मरांडी
बांग्लादेशी घुसपैठिया
BABULAL MARANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.