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बाबूलाल मरांडी ने की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की सराहना, कहा- बांग्लादेशी घुसपैठियों को होगा सफाया

पाकुड़ : बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण देश में राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति को खतरा पहुंचा है. डेमोग्राफी चेंज की वास्तविकता जानने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाई लेवल कमेटी गठन ऐतिहासिक फैसला है. केंद्र सरकार के इस फैसले से न केवल डेमोग्राफी चेंज की हकीकत का पता चलेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संस्कृति को बचाने में भी मदद मिलेगी. यह कहना है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का.

पाकुड़ में आयोजित दो दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान के समापन सत्र में भाग लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज की वजह से संथाल परगना प्रमंडल और झारखंड के कई जिले में आदिवासियों की आबादी कम हो गयी. मुस्लिमों की आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

बाबूलाल मरांडी ने की केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की सराहना (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी डेमोग्राफी चेंज के मामले की गहनता से जांच करेगी और जांच के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को भागना पड़ेगा. देश के कई हिस्सों सहित झारखंड और संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण खासकर आदिवासियों की संस्कृति, उनकी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा जैसे गंभीर समस्या खड़ी हो गयी है. आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जब हाई लेवल कमेटी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी आदिवासियों की जीवन और जिंदगी में बदलाव आयेगा.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल में 1951 में आदिवासियों की आबादी जो थी, आज डेमोग्राफी चेंज होने के कारण घटकर 25 प्रतिशत रह गयी है. जबकि मुसलमानों की 9 प्रतिशत आबादी आज बढ़कर 22 प्रतिशत हो गयी.