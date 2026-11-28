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देवघर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना

देवघर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को देवघर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. देवघर में भाजपा की पदयात्रा केकेएन स्टेडियम से शुरू हुई और टावर चौक तक गई. इस पदयात्रा में देवघर सहित राज्य के कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

पदयात्रा से पहले केकेएन स्टेडियम में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई दुष्प्रचार करता है और देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जनता को सच्चाई से अवगत कराएं. इसलिए यह पदयात्रा निकाली गई है.