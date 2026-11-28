देवघर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना
देवघर में बाबूलाल मरांडी लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी
Published : November 28, 2026 at 5:36 PM IST
देवघर: भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को देवघर में लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई. पदयात्रा का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. देवघर में भाजपा की पदयात्रा केकेएन स्टेडियम से शुरू हुई और टावर चौक तक गई. इस पदयात्रा में देवघर सहित राज्य के कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.
पदयात्रा से पहले केकेएन स्टेडियम में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई दुष्प्रचार करता है और देश को अराजकता की ओर धकेलना चाहता है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जनता को सच्चाई से अवगत कराएं. इसलिए यह पदयात्रा निकाली गई है.
दिमागी नक्सल कर रहे जनता को दिग्भ्रमितः बाबूलाल
उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमने देश से उग्रवाद और आतंकवाद को तो समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ दिमागी नक्सल हैं वो देश के अंदर भी हैं और कई राजनीतिक पार्टियों में भी हैं, जो देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं.
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह उग्रवादी और नक्सली चुनाव और लोकतंत्र को पसंद नहीं करते हैं, चुनाव का बहिष्कार करते रहे हैं, उसी तरह राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग चुनाव हारने के बाद यही प्रयास करते रहे हैं. कभी वोट चोरी, कभी फर्जी मतदाता, कभी इवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं, लेकिन एक भी प्रमाण नहीं दे पाते हैं. उन्होंने कहा कि एक झूठ को बार-बार बोला जाए तो लोगों को सच लगने लगेगा. इसलिए भाजपा ने यह तय किया है कि हमें इन्हें बेनकाब करना है और सच्चाई को जनताके सामने लाना है. इसी उद्देश्य से यह पदयात्रा निकाली जा रही है.
"सभी दलों को परिसीमन का समर्थन करना चाहिए"
वहीं, परिसीमन के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि 1972 के बाद देश में परिसीमन नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान आबादी में काफी वृद्धि हुई है. वर्तमान में देश की आबादी करीब 140 करोड़ है. ऐसे में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, ताकि विकास कार्यों को गति मिलने के साथ जनप्रतिनिधियों के जरिए योजनाओं की निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सके.
"परिसीमन से नहीं घटेगी SC-ST सीटें"
वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि परिसीमन होने से एसटी या एससी सीटें में कमी हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा कि संविधान के नियमानुसार एसटी और एससी के लिए जितनी सीटें सुनिश्चित हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी.
"झारखंड में एसआईआर पर हो रहा दुष्प्रचार"
वहीं झारखंड में एसआईआर पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर बाबूलाल ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश पंजाब जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, लेकिन वहां इस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता. सिर्फ झारखंड में ही एसआईआर का विरोध किया जा रहा है. बाबूलाल ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर में एक भी पात्र नागरिक का नाम नहीं छूटेगा.
पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई पर बाबूलाल का बयान
वहीं झारखंड में एक पत्रकार के खिलाफ हुई कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि इसी तरह की अराजकता को समाप्त करने के उद्देश्य से यह पदयात्रा निकाली जा रही है. पत्रकारों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में पत्रकारों को सावधान रहने की जरूरत है, अन्यथा सवाल पूछने पर उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है.
पदयात्रा में बाबूलाल मरांडी का समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, पूर्व विधायक अशोक भगत, पूर्व विधायक नारायण दास, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, संथाल प्रभारी बालमुकुंद सहाय, जिला अध्यक्ष सचिन रवानी, जिला महामंत्री अभय नंद झा, संजय यादव, गंगा नारायण सिंह, सुनीता देवी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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