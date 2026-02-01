ETV Bharat / state

विकसित भारत की ओर बढ़ता कदम है केंद्रीय आम बजट: बाबूलाल मरांडी

रांची: आज लोकसभा में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवां आम बजट पेश किया. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए आम बजट को लेकर झारखंड के राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी त्वरित प्रतिक्रिया दी है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पेश किए गए केंद्रीय आम बजट को विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने वाला बजट करार दिया है.

बजट में स्वास्थ्य पर खासा जोरः बाबूलाल

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य पर खासा जोर दिया गया है. हेल्थ टूरिज्म के रूप में भारत को विकसित करने के साथ-साथ सीआईपी के उन्नयन की बात कही गई है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसी तरह रेलवे का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का फायदा होगा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज का बजट देश की आर्थिक विकास को गति देने वाला बजट है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आज के बजट में उत्पाद के साथ-साथ रोजगार सृजन पर खासा जोर दिया गया है.

केंद्रीय आम बजट पर बयान देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

"टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार की विशेष व्यवस्था"

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार की विशेष व्यवस्था की गई है.ऐसे में अब कांग्रेस को भी इस बजट का स्वागत करना चाहिए. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि क्लीनिकल ट्रायल की व्यवस्था बढ़ायी गयी है तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने की विशेष व्यवस्था बजट में की गई है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसका लाभ झारखंड उठा सकता है.