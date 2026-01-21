मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा- हेमंत सोरेन उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें तब भी नहीं आएगा निवेश

मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा- हेमंत सोरेन उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें तब भी नहीं आएगा निवेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है. वहीं झामुमो और कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है.
Published : January 21, 2026 at 2:33 PM IST
रांची: स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है तो दूसरी ओर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहते हुए तंज कसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहे जो भी कर लें, यहां तक कि उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें, फिर भी कोई उद्योगपति झारखंड में उद्योग नहीं लगाने आएगा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर गए थे, वहां से हेमंत सोरेन क्या-क्या लेकर आएं यह उनसे पूछा जाना चाहिए.
उद्योगपति वहां जाते हैं जहां विधि-व्यवस्था दुरुस्त हो-बाबूलाल
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोई भी उद्योगपति उस राज्य में पूंजी निवेश करता है जहां की विधि-व्यवस्था दुरुस्त हो और भ्रष्टाचार न हो. उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई सुरक्षित नहीं है और अपराध चरम पर है. बच्चे, महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीओ से लेकर थाने तक में खुलेआम पैसे की उगाही की जाती है. ऐसे में कौन यहां उद्योग लगाने आएगा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सैर सपाटे के लिए ही मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी विदेश गए हैं.
उद्योग मंत्री को दावोस नहीं ले जाने पर भाजपा ने कसा तंज
यह लगातार दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योगपतियों को आमंत्रित करने और राज्य में पूंजी निवेश के द्वार खोलने के उद्देश्य से विदेश यात्रा पर गए हैं और वह अपने उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को साथ नहीं ले गए हैं. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल पहले ही इस मामले पर तंज कस चुके हैं.अमित मंडल ने कहा था मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा उनका कम्युनिटी टूर जैसा है, जिसमें उद्योग मंत्री को नहीं ले जाना भी सवाल खड़े करता है.
झामुमो ने भाजपा पर किया पलटवार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा को झारखंड के सम्मान और स्वाभिमान से जोड़ते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि भाजपा के जो नेता मुख्यमंत्री की यात्रा को सरकारी खर्च पर मौज-मस्ती के लिए यात्रा बता रहे हैं. लेकिन उससे पहले भाजपा को यह बताना चाहिए कि पीएम मोदी दुनिया भर की यात्रा किस खर्च पर करते हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हुए किसे-किसे अपने साथ लेकर विदेश गए थे यह बाता भी भाजपा को बताना चाहिए. मनोज पांडेय ने कहा कि यह सीएम का विशेषधिकार है कि वह किसे अपने साथ ले जाते हैं. जहां तक उद्योग मंत्री की बात है, तो वहां मुख्यमंत्री उद्योग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए खुद मौजूद हैं.
भाजपा कर रही नकारात्मक राजनीति -कांग्रेस
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा पर बाबूलाल मरांडी और भाजपा के नेताओं की टिप्पणियों को नकारात्मक राजनीति बताते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को सकारात्मक राजनीति करने की नसीहत दी है. कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा का सकारात्मक असर राज्य में दिखेगा.
ये भी पढ़ें-
CM हेमंत सोरेन का दावोस में संदेश, झारखंड अब सिर्फ खनिज निर्यातक नहीं, सतत विकास का मॉडल बनेगा
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम: सीएम हेमंत सोरेन ने किया झारखंड पवेलियन का उद्घाटन, 2050 तक समृद्ध राज्य के संकल्प को दोहराया
दावोस में झारखंड की बड़ी औद्योगिक छलांग: टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील निवेश, सीएम हेमंत सोरेन को WEF का व्हाइट बैज सम्मान