ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री के दावोस यात्रा पर बाबूलाल मरांडी का तंज, कहा- हेमंत सोरेन उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें तब भी नहीं आएगा निवेश

रांची: स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है तो दूसरी ओर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह कहते हुए तंज कसा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहे जो भी कर लें, यहां तक कि उद्योगपतियों का पैर भी पकड़ लें, फिर भी कोई उद्योगपति झारखंड में उद्योग नहीं लगाने आएगा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इससे पहले भी हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर गए थे, वहां से हेमंत सोरेन क्या-क्या लेकर आएं यह उनसे पूछा जाना चाहिए.

उद्योगपति वहां जाते हैं जहां विधि-व्यवस्था दुरुस्त हो-बाबूलाल

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कोई भी उद्योगपति उस राज्य में पूंजी निवेश करता है जहां की विधि-व्यवस्था दुरुस्त हो और भ्रष्टाचार न हो. उन्होंने कहा कि झारखंड में आज कोई सुरक्षित नहीं है और अपराध चरम पर है. बच्चे, महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीओ से लेकर थाने तक में खुलेआम पैसे की उगाही की जाती है. ऐसे में कौन यहां उद्योग लगाने आएगा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सैर सपाटे के लिए ही मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी विदेश गए हैं.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रवक्ता अमित मंडल, झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय और कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उद्योग मंत्री को दावोस नहीं ले जाने पर भाजपा ने कसा तंज

यह लगातार दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्योगपतियों को आमंत्रित करने और राज्य में पूंजी निवेश के द्वार खोलने के उद्देश्य से विदेश यात्रा पर गए हैं और वह अपने उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को साथ नहीं ले गए हैं. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल पहले ही इस मामले पर तंज कस चुके हैं.अमित मंडल ने कहा था मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा उनका कम्युनिटी टूर जैसा है, जिसमें उद्योग मंत्री को नहीं ले जाना भी सवाल खड़े करता है.

झामुमो ने भाजपा पर किया पलटवार