रामगढ़ खदान हादसे पर सियासत: मृतकों के परिजनों से बाबूलाल ने की मुलाकात, सीसीएल और प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल

रामगढ़ खदान हादसे पर सियासत: मृतकों के परिजनों से बाबूलाल ने की मुलाकात, सीसीएल और प्रशासन पर उठाए गंभीर सवाल
रामगढ़ खदान हादसे में मृत लोगों के परिजनों से बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं.
Published : June 14, 2026 at 5:47 PM IST
रामगढ़: वन क्षेत्र के चपरी-बुमरी स्थित बंद पड़ी खदान में जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी से चार लोगों की मौत के बाद झारखंड की सियासत भी गर्मा गई है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रविवार को रामगढ़ पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर घटना की विस्तृत जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पूरे मामले में सीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए.
खदान हादसा लापरवाही का परिणामः बाबूलाल
पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि लापरवाही और अव्यवस्था का परिणाम है. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को बचाने के प्रयास में अन्य लोग खदान में उतरे और देखते ही देखते चार लोगों की जान चली गई. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद सीसीएल की रेस्क्यू टीम काफी देर बाद मौके पर पहुंची. गैस रिसाव जैसी घटनाओं में शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण होता है. उन्होंने कहा कि यदि समय पर बचाव कार्य शुरू हो जाता तो कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी.
"सुरक्षा सुनिश्चित कराए सीसीएल प्रबंधन"
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिरका, बुमरी और आसपास के कोयलांचल क्षेत्रों में कई परित्यक्त और बंद खदानें हैं, जहां लोगों का आना-जाना लगा रहता है. उन्होंने सीसीएल प्रबंधन से सभी बंद खदानों की पहचान कर उनकी मजबूत घेराबंदी कराने, चेतावनी बोर्ड लगाने और सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि खनन कंपनियों की जिम्मेदारी केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.
रेस्क्यू अभियान को लेकर उठाए सवाल
रेस्क्यू अभियान को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बचाव कार्य के दौरान पैसे मांगे जाने की बात सामने आई है. यदि यह सच है तो यह बेहद शर्मनाक और अमानवीय है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि परिजन बेहतर इलाज की उम्मीद में घायलों को रांची ले जाना चाहते थे तो प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था. ऐसे संवेदनशील मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है.
दोषियों पर कार्रवाई की मांग
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सिरका खदान हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था, बचाव तंत्र और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर कई गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाएगी और दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित होने तक आवाज बुलंद करती रहेगी.
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