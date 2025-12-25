ETV Bharat / state

मॉब लिंचिंग में मारे गए कमलेश के घरवालों से मिले बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष, कहा- दोषियों को मिले कड़ी सजा

गिरिडीह में मॉब लिंचिंग में मारे गए युवक के परिजनों से मिलते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह, जमुआ:जिले के राजधनवार के सिरसाय में जमीन विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या की घटना के बाद गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मानिकबाद गांव पहुंचे और मृतक कमलेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की.

बाबूलाल मरांडी ने मृतक के पिता मुंशी सिंह से घटना की विस्तार से जानकारी ली. मुंशी सिंह ने बताया कि 17 दिसंबर को सिरसाय के प्रदीप राय नामक शख्स उनके पुत्र कमलेश को घर से बुलाकर ले गया था. शाम में सूचना मिली कि बरोटांड़ गांव के किशोरी अग्रवाल और अन्य लोगों ने कमलेश की हत्या कर दी है.

बयान देते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगेः बाबूलाल

वहीं शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि क्रूरता की सीमा लांघ कर युवक की हत्या की गई है. इस घटना में संलिप्त दोषियों को सजा मिले इसकी कोशिश की जा रही है. गिरिडीह के एसपी से इस मामले में बात हुई है. उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में संलिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. घटना में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है. शीघ्र ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

पीड़ित परिवार के साथ भाजपा

इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार और पार्टी से सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा. इस मौके पर भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, कामेश्वर पासवान, बमशंकर उपाध्याय, अशोक यादव, सुनील साव, मंतोष उपाध्याय, जितेंद्र शर्मा, लखन मंडल, प्रदीप सिंह, अशोक यादव, ऋषि उपाध्याय, गेंदों राय आदि मौजूद थे.