नगर निकाय चुनाव: पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी, भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ के कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत का मंत्र दिया.

jharkhand Municipal elections
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते1 बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 11, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर अध्यक्ष उम्मीदवार संपा साहा की जीत पक्की करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ. इसमें सभी वार्डों के जाने-माने कार्यकर्ता शामिल हुए. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सम्मेलन में खास तौर पर शामिल हुए.

सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने सभी 21 वार्डों के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी और अध्यक्ष उम्मीदवार और वार्ड पार्षदों की जीत के लिए मंत्र दिया. पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से पार्टी समर्थित उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की.

पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

​​उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार का ध्यान बार-बार नगर निकाय चुनाव समय पर कराने की ओर दिलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हालांकि, हाई कोर्ट के सख्त रुख अपनाने के बाद ही राज्य सरकार चुनाव कराने को लेकर गंभीर हुई.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी समर्थित उम्मीदवार की जीत पक्की करने के लिए पूरी निष्ठा और लगन से काम करने की अपील की, ताकि शहरी आबादी की जरूरतें पूरी हो सकें.

सम्मेलन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी चाहती थी कि निकाय चुनाव पार्टी के आधार पर हों, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार में पार्टी लाइन पर चुनाव कराने की हिम्मत नहीं थी. बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव सिर्फ हमारे पार्टी कार्यकर्ता, कार्यकर्ता, सहयोगी या हमारे दल के समर्थक ही जीतेंगे.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी ने पाकुड़ में संपा साहा को सपोर्ट किया है, और पार्टी वर्कर उनकी जीत पक्की करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि नगर निकाय के इलाके के लगभग सभी वोटर बीजेपी के वोटर हैं, और हेमंत सोरेन यह बात अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने दलगत चुनाव नहीं होने दिया.

