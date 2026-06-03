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झारखंड शराब घोटाले पर बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला, JMM ने कसा तंज, कहा- एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल्स

झारखंड शराब घोटाले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए. जिसके बाद जेएमएम की ओर से जवाब दिया गया.

Jharkhand liquor scam
बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 3, 2026 at 5:07 PM IST

4 Min Read
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रांची : झारखंड में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि झारखंड शराब घोटाला केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में संचालित संगठित आर्थिक अपराध है, जिसमें अंतर्राज्यीय शराब कारोबारियों और सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीभगत रही है.

ईडी की कार्रवाई का हवाला देकर जांच पर जताया भरोसा

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रुकने वाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस कथित घोटाले की परतें खोल रही हैं और सच धीरे-धीरे सामने आ रहा है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर की हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त किए जाने का भी उल्लेख किया.

अनवर ढेबर का विनय चौबे के जरिए सत्ता तक पहुंच का आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया कि अनवर ढेबर ने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के माध्यम से सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंच बनाकर झारखंड में शराब नीति को प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने ऐसी शराब नीति लागू की, जिससे राज्य को हजारों करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका पैदा हुई.

छत्तीसगढ़ में विधायकों के ठहराव पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस दौर का भी जिक्र किया, जब खदान लीज विवाद के दौरान उनकी विधानसभा सदस्यता पर संकट की चर्चा थी और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया गया था. बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि विपक्ष शासित अन्य राज्यों के बजाय छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया और उस दौरान विधायकों के ठहरने एवं अन्य खर्चों का वहन किसने किया.

'सत्ता अस्थायी, फैसलों का हिसाब स्थायी'

अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता और लोकप्रियता स्थायी नहीं होती. उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का उदाहरण देते हुए कहा कि संरक्षण देने वालों को भी कानून के सामने जवाब देना पड़ता है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगाह करते हुए कहा कि जनता के पैसे की कथित लूट का हिसाब एक दिन देना ही होगा.

'भविष्यवक्ता बन गए हैं बाबूलाल' - झामुमो

बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी अब भविष्यवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि "एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल्स" वाली स्थिति में वे कल्पनाओं के आधार पर बयान दे रहे हैं.

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान (Etv Bharat)

अनवर ढेबर से संबंधों के सवाल पर JMM का जवाब

अनवर ढेबर के झारखंड से कथित संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें यह तक नहीं मालूम कि अनवर ढेबर कौन हैं. वहीं, खदान लीज विवाद के दौरान विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाने और वहां के खर्च का वहन अनवर ढेबर द्वारा किए जाने के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया. भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसे सभी राजनीतिक कार्यक्रमों और यात्राओं का खर्च संबंधित पार्टी स्वयं वहन करती है.

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