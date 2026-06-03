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झारखंड शराब घोटाले पर बाबूलाल मरांडी का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला, JMM ने कसा तंज, कहा- एम्प्टी माइंड इज हाउस ऑफ डेविल्स

रांची : झारखंड में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत एक बार फिर गरमा गई है. भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट साझा कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि झारखंड शराब घोटाला केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में संचालित संगठित आर्थिक अपराध है, जिसमें अंतर्राज्यीय शराब कारोबारियों और सत्ता से जुड़े लोगों की मिलीभगत रही है.

ईडी की कार्रवाई का हवाला देकर जांच पर जताया भरोसा

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच रुकने वाली नहीं है. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस कथित घोटाले की परतें खोल रही हैं और सच धीरे-धीरे सामने आ रहा है. उन्होंने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर की हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति ईडी द्वारा जब्त किए जाने का भी उल्लेख किया.

अनवर ढेबर का विनय चौबे के जरिए सत्ता तक पहुंच का आरोप

मरांडी ने आरोप लगाया कि अनवर ढेबर ने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के माध्यम से सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंच बनाकर झारखंड में शराब नीति को प्रभावित किया. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने ऐसी शराब नीति लागू की, जिससे राज्य को हजारों करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका पैदा हुई.

छत्तीसगढ़ में विधायकों के ठहराव पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस दौर का भी जिक्र किया, जब खदान लीज विवाद के दौरान उनकी विधानसभा सदस्यता पर संकट की चर्चा थी और सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया गया था. बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि विपक्ष शासित अन्य राज्यों के बजाय छत्तीसगढ़ को ही क्यों चुना गया और उस दौरान विधायकों के ठहरने एवं अन्य खर्चों का वहन किसने किया.