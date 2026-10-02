दुमका में मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था देख भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा- हेमंत सोरेन सिर्फ खनिज लूट में लगे, सत्ता छोड़ दें
दुमका में मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था देख बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर तीखा हमला किया.
Published : October 2, 2026 at 8:45 PM IST
दुमका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. उनका पूरा ध्यान सिर्फ खनिज संपदा लूटने और पैसा कमाने पर रहता है. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द राज्य की सत्ता छोड़ देनी चाहिए. ये बातें बाबूलाल मरांडी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.
फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, व्यवस्था देखकर भड़के बाबूलाल
बाबूलाल मरांडी दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे. कुछ दिनों से दिग्घी गांव स्थित इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिर्फ ओपीडी संचालित हो रही है. मरीजों की भर्ती जैसी अन्य सारी व्यवस्था अभी भी दुमका के पुराने सदर अस्पताल कैंपस में ही चल रही है. इस स्थिति को जानकर बाबूलाल मरांडी भड़क उठे.
उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी. लेकिन अपने सात वर्षों के शासनकाल में हेमंत सोरेन इसे सुव्यवस्थित नहीं कर पाए हैं. इसका मतलब साफ है कि उन्हें जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है.
कुर्सी छोड़ दें हेमंत सोरेन
झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि दुमका की जनता ने सोरेन परिवार को हमेशा जनप्रतिनिधि बनाया है. हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन यहां से लगातार सांसद रहे. आज भी उनके भाई बसंत सोरेन यहां के विधायक हैं. वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही यहां सांसद हैं. इसके बावजूद दुमका के लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने के मामले में इन लोगों ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई.
उन्होंने आरोप लगाया कि इनका उद्देश्य विकास है ही नहीं. बल्कि बालू, पत्थर और कोयला गलत तरीके से बेचकर पैसा कमाना है. बाबूलाल मरांडी ने कहा, “पता नहीं हेमंत सोरेन के सलाहकार कौन हैं. एक तरफ हमारा देश 2047 तक विकसित देश बनने जा रहा है, पर झारखंड की स्थिति क्या हो गई है.” उन्होंने जोर देकर कहा कि हेमंत सोरेन निर्लज्ज की तरह सत्ता पर बैठे हैं. उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए.
पायलट स्मित मछार की बहादुरी की प्रशंसा
बाबूलाल मरांडी ने भारतीय पायलट स्मित मछार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है, उससे पूरे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि हालांकि अभी तक इस मामले में पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार परिस्थितियां क्या बनी थीं, जो यह सब हुआ. लेकिन जिस तरह की विचारधारा दुनिया में सामने आ रही है, उससे यह लग रहा है कि एक न एक दिन भारत को धर्मयुद्ध करना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें:
बाबूलाल मरांडी ने शराब नीति मामले में सीएम हेमंत की भूमिका पर उठाए गंभीर सवाल, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष का डीजीपी पर निशानाः खुद इस्तीफा देकर अपनी और झारखंड की भी लाज बचाने की दी नसीहत