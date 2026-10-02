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दुमका में मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था देख भड़के बाबूलाल मरांडी, कहा- हेमंत सोरेन सिर्फ खनिज लूट में लगे, सत्ता छोड़ दें

दुमका में मेडिकल कॉलेज में बाबूलाल मरांडी ( ETV Bharat )

दुमका: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. उनका पूरा ध्यान सिर्फ खनिज संपदा लूटने और पैसा कमाने पर रहता है. ऐसे में उन्हें जल्द से जल्द राज्य की सत्ता छोड़ देनी चाहिए. ये बातें बाबूलाल मरांडी ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.