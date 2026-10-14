बाबूलाल मरांडी ने किया काशीडीह पंडाल का उद्घाटन, राहुल गांधी के बयान पर कहा- भस्मासुर ने भी किया था शिव तांडव
जमशेदपुर में बाबूलाल मरांडी ने काशीडीह दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया. यह पंडाल मिट्टी के घड़े से तैयार किया गया है.
Published : October 14, 2026 at 10:27 AM IST
जमशेदपुर: शहर के काशीडीह में मिट्टी के घड़े से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी किया और समस्त देशवासियों के लिए मंगलकामना की. मौके पर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, टाटा स्टील के वीपीसीएस डीबी सुंदर रामम, क्लब के संरक्षक अभय सिंह और अध्यक्ष निर्भय सिंह मौजूद रहे.
बाबूलाल मरांडी ने ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा मिट्टी के घड़े से बने पंडाल का अवलोकन किया और सराहना की. पंडाल में पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं सभी देशवासियों के लिए मां दुर्गा से कामना करता हूं. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के काशीडीह में हर साल बनाया जाने वाला पंडाल एक अनोखा संदेश देता है और शहर की सुंदरता को दर्शाता है.
इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है. जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलन को 'शिव तांडव' बताया है, तो इस पर बाबूलाल मरांडी ने टिप्पणी करते हुए कहा भस्मासुर ने भी 'शिव तांडव' किया था. वहीं, टाटा स्टील के वीपीसीएस डीबी सुंदररामम ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर बना यह पंडाल शहर का सबसे सुंदर पंडाल है.
जमशेदपुर लोकसभा के भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल का आह्वान किया था और यह पंडाल लोकल फॉर वोकल का सही संदेश दे रहा है. सनातन धर्म की यह परंपरा संस्कृति इस उत्सव के जरिये जीवित है. बता दें कि काशीडीह में पचास हजार से ज्यादा मिट्टी के घड़ों से बना पूजा पंडाल का नजारा अद्धभुत है. रंगीन रौशनी से मिट्टी के घड़ों का विशाल पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
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