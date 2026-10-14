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बाबूलाल मरांडी ने किया काशीडीह पंडाल का उद्घाटन, राहुल गांधी के बयान पर कहा- भस्मासुर ने भी किया था शिव तांडव

मिट्टी के घड़े से बना पंडाल ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: शहर के काशीडीह में मिट्टी के घड़े से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी किया और समस्त देशवासियों के लिए मंगलकामना की. मौके पर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, टाटा स्टील के वीपीसीएस डीबी सुंदर रामम, क्लब के संरक्षक अभय सिंह और अध्यक्ष निर्भय सिंह मौजूद रहे.

बाबूलाल मरांडी ने ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब द्वारा मिट्टी के घड़े से बने पंडाल का अवलोकन किया और सराहना की. पंडाल में पूजा अर्चना करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं सभी देशवासियों के लिए मां दुर्गा से कामना करता हूं. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर के काशीडीह में हर साल बनाया जाने वाला पंडाल एक अनोखा संदेश देता है और शहर की सुंदरता को दर्शाता है.